WADA заявило о риске продления отстранения РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) после проведения аудита с целью восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выявило несоответствие российского законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, передает телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу организации.
«Что касается аудита, то он выявил критическое несоответствие российской системы. В частности, Всемирный антидопинговый кодекс 2021 г. не полностью интегрирован в российское законодательство. Если Россия не решит проблему, это может привести к задержке восстановления РУСАДА и другим последствиям», — отметили в пресс-службе.
Глава организации Витольд Банька также заявил об «очень низком доверии к российской антидопинговой системе».
В декабре 2019 г. WADA признало РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и наложило дисквалификацию сроком на четыре года. Год спустя Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок отстранения до двух лет. Дисквалификация должна истечь 16 декабря 2022 г.
Допинговый скандал разразился после того, как WADA потребовало от России базу данных Московской антидопинговой лаборатории (допинг-контроль российских спортсменов за 2012–2015 гг.). Комиссия организации, которая изучала базу, пришла к выводу, что в нее вносились изменения.
О манипуляциях с допинг-пробами сообщил тогдашний руководитель РУСАДА Юрий Ганус. Изменения, по его словам, вносились в декабре 2018 г. и январе этого года, когда лабораторию контролировал Следственный комитет России накануне передачи базы данных экспертам WADA. Позже Международный олимпийский комитет заявил, что ответственность за сохранность данных лаборатории лежала на российских властях, а значит, именно они ответственны за возможные манипуляции.
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