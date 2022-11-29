Минздрав оценил рост цен на жизненно необходимые лекарства в 2,3%
Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в России за год подорожали (ЖНВЛП) в среднем на 2,3%, что существенно ниже уровня инфляции, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в комментарии «РИА Новости».
«Инфляционные изменения на цены препаратов ЖНВЛП 2,3%. Это значительно ниже уровня инфляции по стране», – сказал он.
Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.
В начале ноября ФАС сообщила о снижении наценок на социально значимые товары в торговых сетях в среднем на 18%. Глава ведомства Максим Шаскольский заявил тогда, что в соответствии с разработанной ФАС методикой регионы пересмотрели предельный размер наценок на ЖНВЛП. Это, добавил он, позволит вернуть на прилавки дешевые лекарства за счет расширения границ нижнего ценового сегмента, а также снизить риск дефицита отдельных препаратов.
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