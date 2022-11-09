В ФАС сообщили о снижении наценок на социально значимые товары с 22 до 6%

В июле в правительстве сообщили об изучении возможности отмены НДС на социально значимые товары. В конце июня Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо главе ФНС Даниилу Егорову с просьбой ввести новые меры поддержки отрасли: снизить НДС на товары первой необходимости и бананы, продлить на год срок уплаты налогов для компаний, которые продают такую продукцию, а также упростить процедуру признания расходов по налогу на прибыль компаний в случае кражи товаров.