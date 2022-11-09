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В ФАС сообщили о снижении наценок на социально значимые товары с 22 до 6%

Ведомости

Наценки на социально значимые товары в торговых сетях снизились в среднем на 18%, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский, передает ТАСС.

«Принятые меры на мониторинг наценки в торговых сетях на социально значимые продовольственные товары... привели к снижению совокупного среднего уровня наценок на товары первой цены, то есть на самые дешевые товары, с 22 до 6% в 11 торговых сетях федерального уровня», – рассказал он.

Шаскольский также рассказал, что в соответствии с разработанной ФАС методикой регионы пересмотрели предельный размер наценок на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Это, добавил он, позволит вернуть на прилавки дешевые лекарства за счет расширения границ нижнего ценового сегмента, а также снизить риск дефицита отдельных препаратов.

В начале марта сети «Магнит», «О’кей», «Ашан» и «Атак» ограничили наценки на отдельные категории товаров до 5%. Наценки были снижены на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи из «борщевого набора». В «Магните» сообщили, что ограничение наценки коснется 304 товарных позиций в 27 категориях, входящих в базовую продовольственную корзину. Наценка не будет превышать 5% для 276 товаров.

В июле в правительстве сообщили об изучении возможности отмены НДС на социально значимые товары. В конце июня Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо главе ФНС Даниилу Егорову с просьбой ввести новые меры поддержки отрасли: снизить НДС на товары первой необходимости и бананы, продлить на год срок уплаты налогов для компаний, которые продают такую продукцию, а также упростить процедуру признания расходов по налогу на прибыль компаний в случае кражи товаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных