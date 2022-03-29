ФАС: несколько ритейлеров отказались от ограничения наценок на сахар

В начале марта «Магнит», «О’кей», «Ашан» и «Атак» ограничили наценки на отдельные категории товаров до 5%. Наценки были снижены на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи из «борщевого набора». В «Магните» сообщили, что ограничение наценки коснется 304 товарных позиций в 27 категориях, входящих в базовую продовольственную корзину. Наценка не будет превышать 5% для 276 товаров.