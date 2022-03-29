ФАС: несколько ритейлеров отказались от ограничения наценок на сахар
Торговые сети «О’Keй», «Ашан» и «Атак» отказались от ограничения наценок на сахар, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
«Торговые сети О’Keй, Ашан и Атак уведомили ФАС России об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на сахар. Ритейлеры приняли это решение для расширения предложения и устранения локальных дефицитов», — указано в сообщении.
Антимонопольный регулятор добавил, что продолжит следить за ценами на социально-значимые товары и примет меры в случае нарушения законодательства.
В начале марта «Магнит», «О’кей», «Ашан» и «Атак» ограничили наценки на отдельные категории товаров до 5%. Наценки были снижены на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи из «борщевого набора». В «Магните» сообщили, что ограничение наценки коснется 304 товарных позиций в 27 категориях, входящих в базовую продовольственную корзину. Наценка не будет превышать 5% для 276 товаров.