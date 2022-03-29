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ФАС: несколько ритейлеров отказались от ограничения наценок на сахар

Ведомости

Торговые сети «О’Keй», «Ашан» и «Атак» отказались от ограничения наценок на сахар, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Торговые сети О’Keй, Ашан и Атак уведомили ФАС России об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на сахар. Ритейлеры приняли это решение для расширения предложения и устранения локальных дефицитов», — указано в сообщении.

Антимонопольный регулятор добавил, что продолжит следить за ценами на социально-значимые товары и примет меры в случае нарушения законодательства.

В начале марта «Магнит», «О’кей», «Ашан» и «Атак» ограничили наценки на отдельные категории товаров до 5%. Наценки были снижены на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи из «борщевого набора». В «Магните» сообщили, что ограничение наценки коснется 304 товарных позиций в 27 категориях, входящих в базовую продовольственную корзину. Наценка не будет превышать 5% для 276 товаров.

В январе «Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») и Х5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик») заявили о готовности ограничить наценки на отдельные социально значимые продукты питания на уровне 10%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных