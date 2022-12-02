Pantone назвал цветом 2023 года «новый пульсирующий красный»

«Цвет следующего года — мощный и придающий силы. Это новый пульсирующий красный, который выражается в чистой радости, поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений. Это электризующий, глубокий оттенок, который громко заявляет о себе», — пояснили в институте.