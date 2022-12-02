Pantone назвал цветом 2023 года «новый пульсирующий красный»
Специалисты института цвета Pantone (Pantone Color Institute) назвали главным цветом 2023 года Viva Magenta 18-1750 — «пульсирующий» красный. Об этом говорится в сообщении на сайте Pantone.
«Цвет следующего года — мощный и придающий силы. Это новый пульсирующий красный, который выражается в чистой радости, поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений. Это электризующий, глубокий оттенок, который громко заявляет о себе», — пояснили в институте.
Специалисты также охарактеризовали «новый красный» как дерзкий и остроумный цвет с бунтарским духом. В институте отметили, что Viva Magenta 18-1750 «уходит корнями в природу», поскольку в век технологий люди стремятся черпать вдохновение в реальной жизни.
«Viva Magenta поднимает наш дух и помогает обрести внутреннюю силу», — заявила исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.
Специалисты института определяют цвет года с 2000 г. Выбранный цвет превалирует в сферах моды, медиа и искусства последующие 365 дней. В 2022 г. Pantone назвал главным цветом лавандовый Very Peri. Отмечалось, что он «поощряет смелое творчество и образность».
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