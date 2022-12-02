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Pantone назвал цветом 2023 года «новый пульсирующий красный»

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Специалисты института цвета Pantone (Pantone Color Institute) назвали главным цветом 2023 года Viva Magenta 18-1750 — «пульсирующий» красный. Об этом говорится в сообщении на сайте Pantone.

«Цвет следующего года — мощный и придающий силы. Это новый пульсирующий красный, который выражается в чистой радости, поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений. Это электризующий, глубокий оттенок, который громко заявляет о себе», — пояснили в институте.

Специалисты также охарактеризовали «новый красный» как дерзкий и остроумный цвет с бунтарским духом. В институте отметили, что Viva Magenta 18-1750 «уходит корнями в природу», поскольку в век технологий люди стремятся черпать вдохновение в реальной жизни.

«Viva Magenta поднимает наш дух и помогает обрести внутреннюю силу», — заявила исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.

Специалисты института определяют цвет года с 2000 г. Выбранный цвет превалирует в сферах моды, медиа и искусства последующие 365 дней. В 2022 г. Pantone назвал главным цветом лавандовый Very Peri. Отмечалось, что он «поощряет смелое творчество и образность».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных