Минобрнауки предложило отсрочить выдачу грантов иностранным студентам
Министерство науки и высшего образования предложило перенести создание системы грантовой поддержки иностранных студентов на 2025 г. Данный проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Согласно документу, выдавать гранты иностранным студентам предлагается с 1 сентября 2025 г. В пояснительной записке министерство заявило, что такое изменение вызвано тем, что в утвержденном федеральном бюджете на 2023-2025 гг. не предусмотрены средства на реализацию данной программы.
В ведомстве указали на геополитическую ситуацию и ограничения возможности федерального бюджета. В записке сказано, что отложить создание системы грантовой поддержки иностранных студентов предложил Минфин.
4 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление №1352, согласно которому талантливые иностранные студенты могли получать гранты начиная с 2023 г. Предполагалось, что программа охватит 8500 человек. Гранты могли получить три категории учащихся, в том числе победители олимпиад школьников в странах СНГ, члены национальных сборных команд, сформированных для участия в международных олимпиадах, и т. п.
В Минобрнауки также указали на интерес иностранцев к высшему образованию в России, число иностранных студентов в стране растет в течение трех последних лет. Так, в 2020 г. в российских вузах училось 315 000 иностранцев, в 2021 г. — 324 000, а в 2022 г. — 351 000. Уточняется, что больше всего студентов приезжает с Украины, из Китая, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и др.
1 ноября вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия входит в топ-10 стран мира по количеству иностранных студентов. По его словам, наиболее популярными направлениями среди них являются «Инженерия и технология», «Клиническая медицина и общественное здравоохранение», «Компьютерные науки и науки о данных» и «Биология и биотехнологии».
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