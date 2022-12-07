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Минобрнауки предложило отсрочить выдачу грантов иностранным студентам

Ведомости

Министерство науки и высшего образования предложило перенести создание системы грантовой поддержки иностранных студентов на 2025 г. Данный проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, выдавать гранты иностранным студентам предлагается с 1 сентября 2025 г. В пояснительной записке министерство заявило, что такое изменение вызвано тем, что в утвержденном федеральном бюджете на 2023-2025 гг. не предусмотрены средства на реализацию данной программы.

В ведомстве указали на геополитическую ситуацию и ограничения возможности федерального бюджета. В записке сказано, что отложить создание системы грантовой поддержки иностранных студентов предложил Минфин.

4 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление №1352, согласно которому талантливые иностранные студенты могли получать гранты начиная с 2023 г. Предполагалось, что программа охватит 8500 человек. Гранты могли получить три категории учащихся, в том числе победители олимпиад школьников в странах СНГ, члены национальных сборных команд, сформированных для участия в международных олимпиадах, и т. п.

На запрос РБК в Минобрнауки ответили, что говорить о приостановке поддержки иностранных студентов некорректно, поскольку начало программы было запланировано на 2023 г. Теперь система будет работать с 2025 г., заверили там.

В Минобрнауки также указали на интерес иностранцев к высшему образованию в России, число иностранных студентов в стране растет в течение трех последних лет. Так, в 2020 г. в российских вузах училось 315 000 иностранцев, в 2021 г. — 324 000, а в 2022 г. — 351 000. Уточняется, что больше всего студентов приезжает с Украины, из Китая, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и др.

1 ноября вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия входит в топ-10 стран мира по количеству иностранных студентов. По его словам, наиболее популярными направлениями среди них являются «Инженерия и технология», «Клиническая медицина и общественное здравоохранение», «Компьютерные науки и науки о данных» и «Биология и биотехнологии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных