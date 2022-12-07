Минобрнауки предложило отсрочить выдачу грантов иностранным студентам

В Минобрнауки также указали на интерес иностранцев к высшему образованию в России, число иностранных студентов в стране растет в течение трех последних лет. Так, в 2020 г. в российских вузах училось 315 000 иностранцев, в 2021 г. — 324 000, а в 2022 г. — 351 000. Уточняется, что больше всего студентов приезжает с Украины, из Китая, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и др.