Мишустин распорядился направить на выплаты российским семьям 362 млн рублей
На выплаты российским малообеспеченным семьям с детьми дополнительно направят свыше 362,5 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Распоряжение о ежемесячных выплатах подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Средства распределят между малообеспеченными семьями, в которых родился третий или последующий ребенок, пояснили в пресс-службе кабмина.
Размер пособия, как отмечается, равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе, в среднем по стране он составляет 14 500 руб. Выплаты российские семьи будут получать каждый месяц после рождения ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.
Необходимость дополнительного финансирования возникла в связи с «уточнением числа получателей выплат» в регионах, средства будут направлены из резервного фонда правительства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Пособие объединит выплаты женщинам, которые встали на учет на раннем сроке беременности, а также выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до 17 лет. Пособие будут получать семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума (ПМ). Предполагается, что размер пособия будет зависеть от дохода семьи. Он может составлять от 50 до 100% регионального ПМ для детей.
В конце ноября Госдума приняла закон об увеличении прожиточного минимума до 14 375 руб. в 2023 г.