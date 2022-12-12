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Общество

Правительство направит 3,3 млрд рублей на выплаты малоимущим семьям

Ведомости

Кабмин принял решение дополнительно выделить 3,3 млрд руб. на детские выплаты малоимущим семьям. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Особое внимание мы уделяем семьям с невысокими доходами. По инициативе главы государства на каждого ребенка от 3 до 7 лет, которые воспитываются в таких семьях, назначаются ежемесячные пособия. Дополнительно направим регионам свыше 3 млрд 300 млн руб. на их выплату в текущем году», — заявил он (цитата по ТАСС).

Накануне, 11 декабря, Мишустин сообщил, что правительство направит дополнительно 362,5 млн руб. российским малоимущим семьям. Средства распределят между малообеспеченными семьями, в которых родился третий или последующий ребенок, пояснили в пресс-службе кабмина.

21 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка. Пособие объединит выплаты женщинам, которые встали на учет на раннем сроке беременности, а также выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до 17 лет. Пособие будут получать семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума (ПМ). Предполагается, что размер пособия будет зависеть от дохода семьи. Он может составлять от 50 до 100% регионального ПМ для детей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных