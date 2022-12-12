Правительство направит 3,3 млрд рублей на выплаты малоимущим семьям
Кабмин принял решение дополнительно выделить 3,3 млрд руб. на детские выплаты малоимущим семьям. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«Особое внимание мы уделяем семьям с невысокими доходами. По инициативе главы государства на каждого ребенка от 3 до 7 лет, которые воспитываются в таких семьях, назначаются ежемесячные пособия. Дополнительно направим регионам свыше 3 млрд 300 млн руб. на их выплату в текущем году», — заявил он (цитата по ТАСС).
Накануне, 11 декабря, Мишустин сообщил, что правительство направит дополнительно 362,5 млн руб. российским малоимущим семьям. Средства распределят между малообеспеченными семьями, в которых родился третий или последующий ребенок, пояснили в пресс-службе кабмина.
21 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка. Пособие объединит выплаты женщинам, которые встали на учет на раннем сроке беременности, а также выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до 17 лет. Пособие будут получать семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума (ПМ). Предполагается, что размер пособия будет зависеть от дохода семьи. Он может составлять от 50 до 100% регионального ПМ для детей.