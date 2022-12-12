Правительство направит 3,3 млрд рублей на выплаты малоимущим семьям

21 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка. Пособие объединит выплаты женщинам, которые встали на учет на раннем сроке беременности, а также выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до 17 лет. Пособие будут получать семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума (ПМ). Предполагается, что размер пособия будет зависеть от дохода семьи. Он может составлять от 50 до 100% регионального ПМ для детей.