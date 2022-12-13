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В Петербурге загорелось здание на заводе «Звезда»

Ведомости

В Санкт-Петербурге загорелось здание на территории машиностроительного завода «Звезда», площадь возгорания оценили в 200 кв. м, сообщили в МЧС России по Санкт-Петербургу.

«В 06:38 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, ул. Бабушкина, д. 123. В двухэтажном здании размером 50 на 100 м происходит горение обстановки на площади 200 кв. метров», — сказано в сообщении.

Информация о пострадавших пока отсутствует. Пожару присвоен первый ранг опасности. В ликвидации пожара принимают участие 7 единиц техники и 35 человек.

Машиностроительный завод «Звезда» был построен в 1932 г. На нем производятся высокооборотные дизельные двигатели для судостроения, железнодорожного транспорта и малой энергетики, а также для тяжелых судовых редукторов.

Накануне, 12 декабря, пожар произошел на территории торгового центра «Стройпарк» в подмосковной Балашихе. Сначала загорелись строительные материалы на открытой площадке, позже огонь перекинулся на весь ТЦ. По информации МЧС, площадь пожара изначально составила 200 кв. м, однако позже она достигла 10 000 кв. м, открытое горение ликвидировано на 9000 кв. м. В результате произошедшего пострадал один человек — охранник, который самостоятельно пытался потушить возгорание.

На прошлой неделе крупный пожар случился в магазине OBI в торговом центре «Мега Химки». Здание магазина выгорело почти полностью, не затронув при этом пристройки, которые стояли поблизости. В результате произошедшего один человек погиб, им оказался охранник ТЦ. В МЧС отметили, что в качестве основной причины пожара рассматривается нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных