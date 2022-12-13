В Петербурге загорелось здание на заводе «Звезда»

Накануне, 12 декабря, пожар произошел на территории торгового центра «Стройпарк» в подмосковной Балашихе. Сначала загорелись строительные материалы на открытой площадке, позже огонь перекинулся на весь ТЦ. По информации МЧС, площадь пожара изначально составила 200 кв. м, однако позже она достигла 10 000 кв. м, открытое горение ликвидировано на 9000 кв. м. В результате произошедшего пострадал один человек — охранник, который самостоятельно пытался потушить возгорание.