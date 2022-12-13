В Брянской области сообщили об обстреле города Клинцы
Под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Клинцы Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью ВСУ произвели обстрел территории города Клинцы. В результате работы систем ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — сказано в сообщении.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Помимо этого, в настоящее время в Брянской области действует «желтый» уровень террористической опасности. В последний раз высокий уровень террористической опасности в регионе продлевали 5 декабря — действие режима продлится до 20 декабря.