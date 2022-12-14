Госдума одобрила во втором чтении штраф за осквернение георгиевской ленты
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли во втором чтении законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы и введении штрафа до 5 млн руб. за ее публичное осквернение, пишут «РИА Новости».
В соответствии с действующим законодательством за публичное осквернение символов воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 млн до 5 млн руб., физическому — в размере до 3 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или интернете, наказываются штрафом от 2 млн до 5 млн руб. или лишением свободы на срок до пяти лет.
Законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы был внесен в Госдуму в середине апреля. Тогда один из авторов законопроекта, зампред думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко отметила, что ответственность будет наступать в случае, если «вы публично сожжете георгиевскую ленту».
В первом чтении документ был принят 21 сентября. Другим автором законопроекта указан секретарь генсовета «Единой России» и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.