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Госдума одобрила во втором чтении штраф за осквернение георгиевской ленты

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Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли во втором чтении законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы и введении штрафа до 5 млн руб. за ее публичное осквернение, пишут «РИА Новости». 

В соответствии с действующим законодательством за публичное осквернение символов воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 млн до 5 млн руб., физическому — в размере до 3 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или интернете, наказываются штрафом от 2 млн до 5 млн руб. или лишением свободы на срок до пяти лет.

Законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы был внесен в Госдуму в середине апреля. Тогда один из авторов законопроекта, зампред думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко отметила, что ответственность будет наступать в случае, если «вы публично сожжете георгиевскую ленту».

В первом чтении документ был принят 21 сентября. Другим автором законопроекта указан секретарь генсовета «Единой России» и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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