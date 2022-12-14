Роспотребнадзор предложил тестировать на грипп всех пациентов с признаками ОРВИ
В России целесообразно проведение тестирования на грипп всех пациентов с острыми симптомами ОРВИ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина.
«Сегодня вполне можно начинать тестирование на выявление гриппа всем, точно так же как по ковиду, у кого есть клиника острых респираторных вирусных инфекций. Таким образом мы снизим риски для этих людей», – приводит ее слова «РИА Новости».
Использование такой схемы, принятой еще во время пандемии коронавируса, было принято оперативным штабом под руководством Татьяны Голиковой, отметила Попова. Глава ведомства подчеркнула, что лаборатории достаточно хорошо оснащены для проведения этой работы, а отечественных тестов достаточно.
Попова отметила, что сейчас в России большее напряжение для системы здравоохранения вызывает эпидемическая ситуация с гриппом и ОРВИ, среди гриппа превалирует его штамм A/H1N1 – т. н. «свиной грипп», который вновь вернулся в страну спустя шесть лет. Ситуация при этом остается регулируемой, подчеркнула она, поскольку отечественные вакцины эффективны против него.
Свиной грипп обнаружен уже в 84 регионах России, сообщил 13 декабря Роспотребнадзор. В 37 регионах показатели заболеваемости превысили средний по России. Доля вирусов гриппа растет и по последним данным составляет 52,5%. При этом за неделю заболеваемость выросла на 35,4%.
По данным Роспотребнадзора, наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом были зафиксированы в Тюменской, Астраханской, Костромской и Вологодской областях, а также Ямало-Ненецком, Чукотском и Ханты-Мансийском АО. Высокие показатели также наблюдаются в Коми, Бурятии и в республике Саха (Якутия).
Ранее Попова предположила, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на новогодние праздники, если россияне будут игнорировать меры профилактики. Свиной грипп в этом сезоне пришел в Россию всерьез, говорила она.