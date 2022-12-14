Роспотребнадзор предложил тестировать на грипп всех пациентов с признаками ОРВИ

Попова отметила, что сейчас в России большее напряжение для системы здравоохранения вызывает эпидемическая ситуация с гриппом и ОРВИ, среди гриппа превалирует его штамм A/H1N1 – т. н. «свиной грипп», который вновь вернулся в страну спустя шесть лет. Ситуация при этом остается регулируемой, подчеркнула она, поскольку отечественные вакцины эффективны против него.