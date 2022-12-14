Газета
Общество

Роспотребнадзор предложил тестировать на грипп всех пациентов с признаками ОРВИ

Ведомости

В России целесообразно проведение тестирования на грипп всех пациентов с острыми симптомами ОРВИ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина.

«Сегодня вполне можно начинать тестирование на выявление гриппа всем, точно так же как по ковиду, у кого есть клиника острых респираторных вирусных инфекций. Таким образом мы снизим риски для этих людей», – приводит ее слова «РИА Новости».

Использование такой схемы, принятой еще во время пандемии коронавируса, было принято оперативным штабом под руководством Татьяны Голиковой, отметила Попова. Глава ведомства подчеркнула, что лаборатории достаточно хорошо оснащены для проведения этой работы, а отечественных тестов достаточно.

Попова отметила, что сейчас в России большее напряжение для системы здравоохранения вызывает эпидемическая ситуация с гриппом и ОРВИ, среди гриппа превалирует его штамм A/H1N1 – т. н. «свиной грипп», который вновь вернулся в страну спустя шесть лет. Ситуация при этом остается регулируемой, подчеркнула она, поскольку отечественные вакцины эффективны против него.

Свиной грипп обнаружен уже в 84 регионах России, сообщил 13 декабря Роспотребнадзор. В 37 регионах показатели заболеваемости превысили средний по России. Доля вирусов гриппа растет и по последним данным составляет 52,5%. При этом за неделю заболеваемость выросла на 35,4%.

По данным Роспотребнадзора, наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом были зафиксированы в Тюменской, Астраханской, Костромской и Вологодской областях, а также Ямало-Ненецком, Чукотском и Ханты-Мансийском АО. Высокие показатели также наблюдаются в Коми, Бурятии и в республике Саха (Якутия).

Ранее Попова предположила, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на новогодние праздники, если россияне будут игнорировать меры профилактики. Свиной грипп в этом сезоне пришел в Россию всерьез, говорила она.

Ранее по теме: Путин заявил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных