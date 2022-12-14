Путин заявил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом

Попова также заявляла о завершении прививочной кампании в России накануне, 13 декабря, в эфире радио «Комсомольская правда». Она отметила, что в настоящее время прививаться от гриппа «уже поздно и не нужно». Уточнялось, что всего в стране сделали прививку 74 млн россиян. Попова подчеркнула, что у России нет необходимости в закупке зарубежных вакцин от гриппа.