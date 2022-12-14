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Общество

Путин заявил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом

Ведомости

Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в России растут на 30-35% в неделю, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Я вижу, что у нас, к сожалению, ОРВИ и грипп растет, чуть ли не на 30-35% в неделю, по-моему», — сказал глава государства (цитата «РИА Новости»).

Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о завершении массовой вакцинации от гриппа, всего прививку сделали 52,2% россиян. Глава ведомства уточнила, что вакцинацию еще можно сделать, если есть медицинские показания, назначение врача или желание человека привиться.

Попова также заявляла о завершении прививочной кампании в России накануне, 13 декабря, в эфире радио «Комсомольская правда». Она отметила, что в настоящее время прививаться от гриппа «уже поздно и не нужно». Уточнялось, что всего в стране сделали прививку 74 млн россиян. Попова подчеркнула, что у России нет необходимости в закупке зарубежных вакцин от гриппа.

По данным Роспотребнадзора от 13 декабря, по сравнению с прошлой неделей в России вырос показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом на 35,4%. Ведомстве уточнили, что наиболее часто болеют жители Тюменской, Астраханской, Костромской, Вологодской областей, а также Ямало-Ненецкого, Чукотского, Ханты-Мансийского АО, Якутии, Коми и Бурятии.

8 декабря Попова заявила, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на новогодние праздники, если россияне будут игнорировать меры профилактики. Глава ведомства подчеркнула, что в случае соблюдения необходимых мер профилактики высоких цифр по заболеваемости удастся избежать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных