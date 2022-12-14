В Роспотребнадзоре сообщили о завершении массовой вакцинации от гриппа
Массовая вакцинация от гриппа в стране завершена, всего прививку сделали 52,2% россиян. Об этом журналистам сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«На сегодняшний день массовая вакцинация населения завершена, с высоким процентом охвата — 52,2% от всего населения страны, защищены основные группы риска. Однако если есть медицинские показания, назначение врача или желание человека привиться, то, безусловно, это можно сделать в индивидуальном порядке», — уточнила она.
Попова также заявляла о завершении прививочной кампании в России накануне, 13 декабря, в эфире радио «Комсомольская правда». Она отметила, что в настоящее время прививаться от гриппа «уже поздно и не нужно». Уточнялось, что всего в стране сделали прививку 74 млн россиян. Попова подчеркнула, что у России нет необходимости в закупке зарубежных вакцин от гриппа.
По данным Роспотребнадзора от 13 декабря, по сравнению с прошлой неделей в России вырос показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом на 35,4%. Ведомстве уточнили, что наиболее часто болеют жители Тюменской, Астраханской, Костромской, Вологодской областей, а также Ямало-Ненецкого, Чукотского, Ханты-Мансийского АО, Якутии, Коми и Бурятии.
Одновременно в России растет и показатель заболеваемости COVID-19. Так, с 5 по 11 декабря было выявлено на 11% больше случаев коронавируса, чем неделей ранее. По данным оперштаба, 14 декабря в стране зарегистрировано 7532 случая COVID-19. При этом 7675 человек выздоровели, 1607 были госпитализированы, а еще 55 скончались. Наибольшее число случаев ковида зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге — 1847 и 973 соответственно.