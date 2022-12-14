В Роспотребнадзоре сообщили о завершении массовой вакцинации от гриппа

Одновременно в России растет и показатель заболеваемости COVID-19. Так, с 5 по 11 декабря было выявлено на 11% больше случаев коронавируса, чем неделей ранее. По данным оперштаба, 14 декабря в стране зарегистрировано 7532 случая COVID-19. При этом 7675 человек выздоровели, 1607 были госпитализированы, а еще 55 скончались. Наибольшее число случаев ковида зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге — 1847 и 973 соответственно.