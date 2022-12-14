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ПВО сбила украинские ракеты над Клинцами Брянской области

Ведомости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили выпущенные со стороны Украины ракеты над городом Клинцы, рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«По информации оперативных служб, над городом Клинцы сработала система ПВО. Благодаря профессиональным действиям военных Вооруженных сил Российской Федерации ракеты, выпущенные ВСУ, сбиты», — написал он в своем Telegram-канале.

Последний раз Клинцы подвергались обстрелу накануне, 13 декабря. Тогда Богомаз рассказал, что отдельные части сбитой украинской ракеты упали на территорию промзоны, в результате никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.

В настоящее время в Брянской области действует «желтый» уровень террористической опасности. В последний раз высокий уровень террористической опасности в регионе продлевали 5 декабря — действие режима продлится до 20 декабря.

Ранее по теме: В Брянской области сообщили об обстреле города Клинцы
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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