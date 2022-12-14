ПВО сбила украинские ракеты над Клинцами Брянской области
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили выпущенные со стороны Украины ракеты над городом Клинцы, рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«По информации оперативных служб, над городом Клинцы сработала система ПВО. Благодаря профессиональным действиям военных Вооруженных сил Российской Федерации ракеты, выпущенные ВСУ, сбиты», — написал он в своем Telegram-канале.
Последний раз Клинцы подвергались обстрелу накануне, 13 декабря. Тогда Богомаз рассказал, что отдельные части сбитой украинской ракеты упали на территорию промзоны, в результате никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.
В настоящее время в Брянской области действует «желтый» уровень террористической опасности. В последний раз высокий уровень террористической опасности в регионе продлевали 5 декабря — действие режима продлится до 20 декабря.