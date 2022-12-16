В Москве изменят движение по кольцевой линии метро со 2 по 7 января

Уточняется, что в этот период поезда по кольцевой линии будут ходить поочередно только в одну сторону — либо по часовой, либо против часовой стрелки. В частности, со 2 по 4 января поезда будут ходить только против, а с 5 по 7 — по часовой стрелке. В пресс-службе подчеркнули, что все станции кольцевой линии будут открыты.