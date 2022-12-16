В Москве изменят движение по кольцевой линии метро со 2 по 7 января
Со 2 по 7 января в Москве изменится движение на кольцевой линии, сообщает пресс-служба дептранса Москвы.
Уточняется, что в этот период поезда по кольцевой линии будут ходить поочередно только в одну сторону — либо по часовой, либо против часовой стрелки. В частности, со 2 по 4 января поезда будут ходить только против, а с 5 по 7 — по часовой стрелке. В пресс-службе подчеркнули, что все станции кольцевой линии будут открыты.
В дептрансе назвали эту меру необходимой для обновления инфраструктуры, которая отвечает за безопасность и управление движением поезда. «Существующая система требует обновления, для этого мы применим самые современные технологии. Без ограничений работы провести невозможно, мы проводим их в дни, когда людей в метро меньше всего», — сказано в сообщении.
Предполагается, что эти работы ускорят движение поездов в час пик (вместо нынешних 34 пар поездов будет 36), стабилизируют график движения поездов и позволят сделать вагоны свободнее.
Ранее в дептрансе сообщили, что в ночь на 1 января метро и МЦК в Москве будут работать круглосуточно. Заммэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что, по статистике, около 30 000 жителей Москвы в момент боя курантов находятся в метро. По его словам, пассажиры увидят новогоднее обращение президента РФ на экранах в поездах.