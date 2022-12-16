Газета
Общество

В Москве изменят движение по кольцевой линии метро со 2 по 7 января

Ведомости

Со 2 по 7 января в Москве изменится движение на кольцевой линии, сообщает пресс-служба дептранса Москвы. 

Уточняется, что в этот период поезда по кольцевой линии будут ходить поочередно только в одну сторону — либо по часовой, либо против часовой стрелки. В частности, со 2 по 4 января поезда будут ходить только против, а с 5 по 7 — по часовой стрелке. В пресс-службе подчеркнули, что все станции кольцевой линии будут открыты. 

В дептрансе назвали эту меру необходимой для обновления инфраструктуры, которая отвечает за безопасность и управление движением поезда. «Существующая система требует обновления, для этого мы применим самые современные технологии. Без ограничений работы провести невозможно,  мы проводим их в дни, когда людей в метро меньше всего», — сказано в сообщении. 

Предполагается, что эти работы ускорят движение поездов в час пик (вместо нынешних 34 пар поездов будет 36), стабилизируют график движения поездов и позволят сделать вагоны свободнее. 

Ранее в дептрансе сообщили, что в ночь на 1 января метро и МЦК в Москве будут работать круглосуточно. Заммэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что, по статистике, около 30 000 жителей Москвы в момент боя курантов находятся в метро. По его словам, пассажиры увидят новогоднее обращение президента РФ на экранах в поездах.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных