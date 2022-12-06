Метро и МЦК в Москве будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь
В ночь на 1 января метро и МЦК в Москве будут работать круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба столичного дептранса.
«Метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно. Пассажиры смогут поздравить родных и близких, а потом с комфортом добраться до дома на городском транспорте», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в новогоднюю ночь работу также продлит часть наземного транспорта. Заммэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что, по статистике, около 30 000 жителей Москвы в момент боя курантов находятся в метро. По его словам, пассажиры увидят новогоднее обращение президента РФ на экранах в поездах.
В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы принять участие в голосовании о формате празднования Нового года в Москве в этом году. По итогам опроса власти Москвы приняли решение отказаться от масштабных праздничных мероприятий и фейерверков. При этом, пообещал Собянин, российская столица будет украшена к празднику.
Кроме того, в Москве пройдут елки для детей и фестиваль «Путешествие в Рождество», будут открыты катки и парки. Часть мероприятий будет организована для семей мобилизованных москвичей — новогодние утренники, мастер-классы и др. Часть прибыли бизнеса и все доходы городского бюджета от новогодних мероприятий пойдут на поддержку мобилизованных и их семей.
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