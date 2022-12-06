Метро и МЦК в Москве будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

Кроме того, в Москве пройдут елки для детей и фестиваль «Путешествие в Рождество», будут открыты катки и парки. Часть мероприятий будет организована для семей мобилизованных москвичей — новогодние утренники, мастер-классы и др. Часть прибыли бизнеса и все доходы городского бюджета от новогодних мероприятий пойдут на поддержку мобилизованных и их семей.