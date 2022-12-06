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Метро и МЦК в Москве будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

Ведомости

В ночь на 1 января метро и МЦК в Москве будут работать круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба столичного дептранса.

«Метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно. Пассажиры смогут поздравить родных и близких, а потом с комфортом добраться до дома на городском транспорте», — говорится в сообщении. 

Уточняется, что в новогоднюю ночь работу также продлит часть наземного транспорта. Заммэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что, по статистике, около 30 000 жителей Москвы в момент боя курантов находятся в метро. По его словам, пассажиры увидят новогоднее обращение президента РФ на экранах в поездах.

В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы принять участие в голосовании о формате празднования Нового года в Москве в этом году. По итогам опроса власти Москвы приняли решение отказаться от масштабных праздничных мероприятий и фейерверков. При этом, пообещал Собянин, российская столица будет украшена к празднику.

Кроме того, в Москве пройдут елки для детей и фестиваль «Путешествие в Рождество», будут открыты катки и парки. Часть мероприятий будет организована для семей мобилизованных москвичей — новогодние утренники, мастер-классы и др. Часть прибыли бизнеса и все доходы городского бюджета от новогодних мероприятий пойдут на поддержку мобилизованных и их семей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных