Социальные выплаты в Москве проиндексируют на 10% с начала года
Пенсии и социальные выплаты в Москве будут проиндексированы на 10% с 1 января, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«С 1 января на 10% увеличим минимальный размер пенсии с городской доплатой и социальные выплаты. Это практически в 2 раза выше прогнозируемого роста доходов городского бюджета», — сказано в сообщении. Собянин уточнил, что с новыми доплатами минимальный размер пенсии будет увеличен до 23 313 руб.
Он рассказал о новой выплате для совершеннолетних школьников, которые в период обучения потеряли одного или обоих родителей. Денежная компенсация будет выплачиваться ежемесячно и может быть направлена на покупку продуктов питания, одежды, обуви и мягкого инвентаря. В пресс-службе мэра Москвы уточнили, что раньше такую выплату получали только студенты колледжей и вузов. С начала следующего года размер пособия составит 14 347 руб.
Вместе с тем Собянин пообещал сохранить все существующие льготы, в том числе бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы и бесплатное питание в школах.
Помимо этого, в 2023 г. выплаты будут приурочены к социально значимым мероприятиям и памятным датам — годовщинам победы в Великой Отечественной войне, начала контрнаступления советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС. Уточняется, что размер этих выплат будет определен позднее.
С 1 января 2022 г. правительство проиндексировало пенсии неработающих пенсионеров на 5,9%. Однако из-за рекордной инфляции в 8,39% по итогам 2021 г. выплаты дополнительно проиндексировали на 8,6%. Индексация пенсий неработающих пенсионеров с 1 января составит 4,8%, сообщил в конце ноября министр труда и социальной защиты Антон Котяков. В совокупности с 1 января 2022 г. пенсии были проиндексированы на 15,3%. Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в результате составил 21 864 руб.