Социальные выплаты в Москве проиндексируют на 10% с начала года

Он рассказал о новой выплате для совершеннолетних школьников, которые в период обучения потеряли одного или обоих родителей. Денежная компенсация будет выплачиваться ежемесячно и может быть направлена на покупку продуктов питания, одежды, обуви и мягкого инвентаря. В пресс-службе мэра Москвы уточнили, что раньше такую выплату получали только студенты колледжей и вузов. С начала следующего года размер пособия составит 14 347 руб.