Газета
Общество

Социальные выплаты в Москве проиндексируют на 10% с начала года

Ведомости

Пенсии и социальные выплаты в Москве будут проиндексированы на 10% с 1 января, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. 

«С 1 января на 10% увеличим минимальный размер пенсии с городской доплатой и социальные выплаты. Это практически в 2 раза выше прогнозируемого роста доходов городского бюджета», — сказано в сообщении. Собянин уточнил, что с новыми доплатами минимальный размер пенсии будет увеличен до 23 313 руб. 

Он рассказал о новой выплате для совершеннолетних школьников, которые в период обучения потеряли одного или обоих родителей. Денежная компенсация будет выплачиваться ежемесячно и может быть направлена на покупку продуктов питания, одежды, обуви и мягкого инвентаря. В пресс-службе мэра Москвы уточнили, что раньше такую выплату получали только студенты колледжей и вузов. С начала следующего года размер пособия составит 14 347 руб. 

Вместе с тем Собянин пообещал сохранить все существующие льготы, в том числе бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы и бесплатное питание в школах. 

Помимо этого, в 2023 г. выплаты будут приурочены к социально значимым мероприятиям и памятным датам — годовщинам победы в Великой Отечественной войне, начала контрнаступления советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС. Уточняется, что размер этих выплат будет определен позднее.

С 1 января 2022 г. правительство проиндексировало пенсии неработающих пенсионеров на 5,9%. Однако из-за рекордной инфляции в 8,39% по итогам 2021 г. выплаты дополнительно проиндексировали на 8,6%. Индексация пенсий неработающих пенсионеров с 1 января составит 4,8%, сообщил в конце ноября министр труда и социальной защиты Антон Котяков. В совокупности с 1 января 2022 г. пенсии были проиндексированы на 15,3%. Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в результате составил 21 864 руб.

Ранее по теме: Путин назвал снижение уровня бедности до 10,5% «движением в правильном направлении»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных