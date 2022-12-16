Участники СВО смогут бесплатно отправлять письма домой
Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, согласно которому все участники спецоперации смогут отправлять письма домой бесплатно. Об этом сообщил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
«Важность писем с передовой домой невозможно переоценить. Ничто так не успокаивает близких, как весточка с фронта, написанная рукой сына, мужа или брата», — сказано в сообщении.
Турчак обратил внимание, что до сих такая возможность была только у срочников. С принятием поправок у мобилизованных и добровольцев также появится возможность отправлять домой посылки с личными вещами. Ожидается, что Госдума одобрит изменения в законодательство в кратчайшие сроки.
5 декабря Минобороны России рассказало, как можно отправить посылки в воинские части в зоне боевых действий на Украине. Согласно инструкции, родственники военнослужащих могут отправлять письма и посылки через ближайшие отделения «Почты России» по адресу: «103400, город Москва-400, номер воинской части». Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва.
Среди других мер моральной поддержки — письма детей, которые доставляются в зоны боевых действий при помощи волонтеров движения «Мы вместе». Уточняется, что на фронт было доставлено уже 650 000 из написанных 710 000 писем в рамках акции «Добрые письма».