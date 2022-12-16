Участники СВО смогут бесплатно отправлять письма домой

Турчак обратил внимание, что до сих такая возможность была только у срочников. С принятием поправок у мобилизованных и добровольцев также появится возможность отправлять домой посылки с личными вещами. Ожидается, что Госдума одобрит изменения в законодательство в кратчайшие сроки.