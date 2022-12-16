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Участники СВО смогут бесплатно отправлять письма домой

Ведомости

Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, согласно которому все участники спецоперации смогут отправлять письма домой бесплатно. Об этом сообщил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«Важность писем с передовой домой невозможно переоценить. Ничто так не успокаивает близких, как весточка с фронта, написанная рукой сына, мужа или брата», — сказано в сообщении. 

Турчак обратил внимание, что до сих такая возможность была только у срочников. С принятием поправок у мобилизованных и добровольцев также появится возможность отправлять домой посылки с личными вещами. Ожидается, что Госдума одобрит изменения в законодательство в кратчайшие сроки.  

5 декабря Минобороны России рассказало, как можно отправить посылки в воинские части в зоне боевых действий на Украине. Согласно инструкции, родственники военнослужащих могут отправлять письма и посылки через ближайшие отделения «Почты России» по адресу: «103400, город Москва-400, номер воинской части». Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва.

Среди других мер моральной поддержки — письма детей, которые доставляются в зоны боевых действий при помощи волонтеров движения «Мы вместе». Уточняется, что на фронт было доставлено уже 650 000 из написанных 710 000 писем в рамках акции «Добрые письма».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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