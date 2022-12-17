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Минобороны РФ: изменение сроков службы по призыву не предлагается

Ведомости

Изменение сроков военной службы по призыву в России в настоящее время не предлагается, прокомментировали в Минобороны РФ заявление военного комиссара подмосковных Дмитрова, Дубны и Талдома Михаила Фотина о том, что срок службы для срочников увеличат до полутора лет с весны следующего года, а с осени 2023 г. мужчины будут проходить службу в течение двух лет.

В министерстве напомнили, что сроки срочной службы регулируются законом «О воинской обязанности и военной службе», и в ст. 38 этого закона указано, что срок службы по призыву составляет 12 месяцев.

«В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», – говорится в сообщении Минобороны.

Ранее днем в сети было распространено видео, где Фотин в эфире «Дмитров ТВ» заявил, что сроки срочной службы будут увеличены к весеннему призыву 2023 г. до полутора лет, к осеннему – до двух лет. Военком назвал это логичным решением, так как «наши северные соседи вступают в НАТО». Он заявил, что нужно комплектовать военные части не только контрактниками, но и срочниками. Опубликованное видео с комментарием Фотина сейчас недоступно на YouTube, а MSK1.RU военком заявил, что он сказал много, но все «зависит от того, как смонтировали».

3 ноября депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предлагал увеличить срок службы. Он заявил «РИА Новости», что «нынешний формат [военной подготовки] не подразумевает под собой качественной подготовки солдата». Его поддержал глава оборонного комитета верхней палаты парламента Виктор Бондарев, который объяснил свою позицию стремлением лучше подготовить военных и научить их обращаться с новой техникой. Бондарев пообещал провести в СФ консультации, в том числе с Минобороны. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что идея возвращения к двухгодичной службе в армии в Кремле не обсуждалась.

Идея депутатов и сенаторов увеличить срок службы в армии по призыву с года до двух не получила поддержки ни в администрации президента, ни в Минобороны, заявили в ноябре «Ведомостям» два источника в Совете Федерации и собеседник, близкий к военному ведомству. По словам последнего, власти решили сделать упор «не на количественной, а на качественной» подготовке военнослужащих и увеличение срока службы этому способствовать не может.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных