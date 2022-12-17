Минобороны РФ: изменение сроков службы по призыву не предлагается

Ранее днем в сети было распространено видео, где Фотин в эфире «Дмитров ТВ» заявил, что сроки срочной службы будут увеличены к весеннему призыву 2023 г. до полутора лет, к осеннему – до двух лет. Военком назвал это логичным решением, так как «наши северные соседи вступают в НАТО». Он заявил, что нужно комплектовать военные части не только контрактниками, но и срочниками. Опубликованное видео с комментарием Фотина сейчас недоступно на YouTube, а MSK1.RU военком заявил, что он сказал много, но все «зависит от того, как смонтировали».