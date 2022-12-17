Туроператор заявил о возвращении застрявших в Египте россиян рейсами Red Wings
Около 150 туристов вывезут из Египта рейсами авиакомпании Red Wings, сообщил генеральный директор туроператора Fun & Sun Владимир Рубцов. Клиенты компании ранее не смогли вернуться из Египта в связи с закрытием воздушного пространства Иордании.
«Наших туристов было порядка 150 человек. Мы сегодня должны вывезти на Red Wings в Санкт-Петербург, а затем отправим в Москву и Екатеринбург. Тем, кто решит остаться, мы обеспечим питание и проживание», — сказал Рубцов (цитата по «РИА Новости»).
iFly ранее на этой неделе заявила о задержке рейсов в Египет в связи с закрытием воздушного пространства Иордании. Власти этой страны требуют для пролета страховку, выпущенную в Лондоне, а получить ее российские авиакомпании не могут из-за санкций. 15 декабря Росавиация рекомендовала авиакомпании iFly перевезти пассажиров в Египет на рейсах других авиаперевозчиков.
16 декабря iFly пообещала отправить первый из трех задержанных рейсов с туристами в Хургаду и Шарм-эль-Шейх вечером в пятницу через воздушное пространство Сирии, несмотря на то что Росавиация рекомендовала перевезти пассажиров на рейсах других авиаперевозчиков, потому что воздушное пространство республики является потенциально опасным.
В тот же день авиакомпания заявила, что отменяет рейсы в Египет как минимум до 19 декабря, с 20 декабря планирует их возобновить. В компании пояснили, что отмена рейсов связана с ограничениями на полеты и запретами на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также из-за отсутствия разрешения Росавиации на выполнение рейсов по альтернативному маршруту.