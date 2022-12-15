Росавиация рекомендовала iFly перевезти пассажиров в Египет рейсами других компаний
Росавиация рекомендовала авиакомпании iFly перевезти пассажиров в Египет на рейсах других авиаперевозчиков, передает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что авиакомпания планировала осуществлять рейсы по маршрутам «Внуково» – Хургада – «Внуково» и «Внуково» — Шарм-эль-Шейх — «Внуково» через воздушное пространство Сирии, которое потенциально опасно для воздушных судов.
«Росавиация рекомендовала авиакомпании iFly принять меры по перевозке пассажиров рейсами других авиакомпаний, выполняющих международные полеты в пункты Арабской Республики Египет», — отметили в пресс-службе.
iFly ранее заявляла, что рейсы задерживаются в связи с закрытием воздушного пространства Иордании. Власти этой страны требуют для пролета страховку, выпущенную в Лондоне, а получить ее российские авиакомпании не могут из-за санкций.
С начала военной операции на территории Украины страны ЕС и США ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли. Так, западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В конце февраля Евросоюз запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям, также был введен запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями.