Авиакомпания iFly отменит рейсы в Египет минимум до 19 декабря
Авиакомпания iFly отменяет рейсы в Египет как минимум до 19 декабря, с 20 декабря планирует их возобновить, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
В компании пояснили, что отмена рейсов связана с ограничениями на полеты и запретами на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также из-за отсутствия разрешения Росавиации на выполнение рейсов по альтернативному маршруту.
Авиакомпания изыскивает варианты вывоза пассажиров, находящихся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, а также продолжает работу по согласованию необходимых документов с Росавиацией для продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря, подчеркнули в пресс-службе.
Ранее сегодня iFly пообещала отправить первый из трех задержанных рейсов с туристами в Хургаду и Шарм-эль-Шейх вечером в пятницу через воздушное пространство Сирии, несмотря на то, что Росавиация рекомендовала перевезти пассажиров на рейсах других авиаперевозчиков, потому что воздушное пространство республики является потенциально опасным.
iFly ранее заявляла, что рейсы задерживаются в связи с закрытием воздушного пространства Иордании. Власти этой страны требуют для пролета страховку, выпущенную в Лондоне, а получить ее российские авиакомпании не могут из-за санкций.