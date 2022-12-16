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Авиакомпания iFly отменит рейсы в Египет минимум до 19 декабря

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Авиакомпания iFly отменяет рейсы в Египет как минимум до 19 декабря, с 20 декабря планирует их возобновить, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

В компании пояснили, что отмена рейсов связана с ограничениями на полеты и запретами на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также из-за отсутствия разрешения Росавиации на выполнение рейсов по альтернативному маршруту.

Авиакомпания изыскивает варианты вывоза пассажиров, находящихся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, а также продолжает работу по согласованию необходимых документов с Росавиацией для продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сегодня iFly пообещала отправить первый из трех задержанных рейсов с туристами в Хургаду и Шарм-эль-Шейх вечером в пятницу через воздушное пространство Сирии, несмотря на то, что Росавиация рекомендовала перевезти пассажиров на рейсах других авиаперевозчиков, потому что воздушное пространство республики является потенциально опасным.

iFly ранее заявляла, что рейсы задерживаются в связи с закрытием воздушного пространства Иордании. Власти этой страны требуют для пролета страховку, выпущенную в Лондоне, а получить ее российские авиакомпании не могут из-за санкций.

Ранее по теме: Авиакомпания iFly возобновит в пятницу отправку туристов в Египет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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