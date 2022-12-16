Авиакомпания iFly отменит рейсы в Египет минимум до 19 декабря

Ранее сегодня iFly пообещала отправить первый из трех задержанных рейсов с туристами в Хургаду и Шарм-эль-Шейх вечером в пятницу через воздушное пространство Сирии, несмотря на то, что Росавиация рекомендовала перевезти пассажиров на рейсах других авиаперевозчиков, потому что воздушное пространство республики является потенциально опасным.