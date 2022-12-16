Авиакомпания iFly возобновит в пятницу отправку туристов в Египет
Авиакомпания iFly пообещала отправить первый из трех задержанных рейсов с туристами в Хургаду и Шарм-эль-Шейх вечером в пятницу через воздушное пространство Сирии, передает пресс-служба авиаперевозчика.
«С учетом введенных ранее ограничений в отношении РФ со стороны ряда государств был найден единственно возможный маршрут, включающий пролет в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики. От авиационных властей всех стран по маршруту следования авиакомпанией были получены необходимые разрешения», — отмечено в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).
Росавиация накануне рекомендовала авиакомпании iFly перевезти пассажиров в Египет на рейсах других авиаперевозчиков, потому что воздушное пространство Сирии является потенциально опасным.
iFly ранее заявляла, что рейсы задерживаются в связи с закрытием воздушного пространства Иордании. Власти этой страны требуют для пролета страховку, выпущенную в Лондоне, а получить ее российские авиакомпании не могут из-за санкций.
В конце февраля Евросоюз запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям, также был введен запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. Страны ЕС и ряд других закрыли свое воздушное пространство для России, Москва же приняла аналогичные меры.