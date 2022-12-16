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Авиакомпания iFly возобновит в пятницу отправку туристов в Египет

Ведомости

Авиакомпания iFly пообещала отправить первый из трех задержанных рейсов с туристами в Хургаду и Шарм-эль-Шейх вечером в пятницу через воздушное пространство Сирии, передает пресс-служба авиаперевозчика.

«С учетом введенных ранее ограничений в отношении РФ со стороны ряда государств был найден единственно возможный маршрут, включающий пролет в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики. От авиационных властей всех стран по маршруту следования авиакомпанией были получены необходимые разрешения», — отмечено в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

Росавиация накануне рекомендовала авиакомпании iFly перевезти пассажиров в Египет на рейсах других авиаперевозчиков, потому что воздушное пространство Сирии является потенциально опасным.

iFly ранее заявляла, что рейсы задерживаются в связи с закрытием воздушного пространства Иордании. Власти этой страны требуют для пролета страховку, выпущенную в Лондоне, а получить ее российские авиакомпании не могут из-за санкций.

В конце февраля Евросоюз запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям, также был введен запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. Страны ЕС и ряд других закрыли свое воздушное пространство для России, Москва же приняла аналогичные меры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных