Авиакомпания iFly возобновит в пятницу отправку туристов в Египет

В конце февраля Евросоюз запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям, также был введен запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. Страны ЕС и ряд других закрыли свое воздушное пространство для России, Москва же приняла аналогичные меры.