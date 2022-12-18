Tez Tour уточнил сроки возвращения застрявших в Египте туристов

iFly ранее на этой неделе заявила о задержке рейсов в Египет в связи с закрытием воздушного пространства Иордании. Власти этой страны требуют для пролета страховку, выпущенную в Лондоне, а получить ее российские авиакомпании не могут из-за санкций. 15 декабря Росавиация рекомендовала авиакомпании iFly перевезти пассажиров в Египет на рейсах других авиаперевозчиков. 16 декабря iFly пообещала отправить первый из трех задержанных рейсов с туристами в Хургаду и Шарм-эш-Шейх вечером в пятницу через воздушное пространство Сирии, несмотря на то что Росавиация рекомендовала перевезти пассажиров на рейсах других авиаперевозчиков, потому что воздушное пространство республики является потенциально опасным.