Tez Tour уточнил сроки возвращения застрявших в Египте туристов
Российские туристы, которые ранее не смогли вылететь из Египта на рейсах авиакомпании iFly, вернутся домой с 18 по 21 декабря самолетами других перевозчиков, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу туроператора Tez Tour.
Туристы вылетят рейсами авиакомпаний Red Wings, Egypt Air и Corendon. По данным туроператора, запланировано 15 вывозных рейсов. Первый самолет Red Wings вылетел из Шарм-эш-Шейха в ночь на 18 декабря.
«По данным авиакомпании iFly, наши соотечественники, находящиеся на египетских курортах, смогут в ближайшее время вылететь в Москву на рейсах авиакомпаний Egypt Air и Corendon, переговоры с которыми находятся на финальной стадии», — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что первым рейсом Red Wings в Москву смогли вылететь более 400 туристов, около 330 из них являются клиентами Tez Tour. Кроме того, утром в Санкт-Петербург прибыли еще 70 россиян, а вечером из Хургады в Москву вылетят более 360 туристов Tez Tour.
Отмечается, что авиакомпания iFly продолжает прикладывать «максимум усилий по согласованию необходимых документов с Федеральным агентством воздушного транспорта с целью продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря».
iFly ранее на этой неделе заявила о задержке рейсов в Египет в связи с закрытием воздушного пространства Иордании. Власти этой страны требуют для пролета страховку, выпущенную в Лондоне, а получить ее российские авиакомпании не могут из-за санкций. 15 декабря Росавиация рекомендовала авиакомпании iFly перевезти пассажиров в Египет на рейсах других авиаперевозчиков. 16 декабря iFly пообещала отправить первый из трех задержанных рейсов с туристами в Хургаду и Шарм-эш-Шейх вечером в пятницу через воздушное пространство Сирии, несмотря на то что Росавиация рекомендовала перевезти пассажиров на рейсах других авиаперевозчиков, потому что воздушное пространство республики является потенциально опасным.
В тот же день авиакомпания заявила, что отменяет рейсы в Египет как минимум до 19 декабря, с 20 декабря планирует их возобновить. В компании пояснили, что отмена рейсов связана с ограничениями на полеты и запретами на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также из-за отсутствия разрешения Росавиации на выполнение рейсов по альтернативному маршруту.