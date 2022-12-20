«Коммерсантъ» узнал о планах курьеров «Яндекс.Еды» объявить забастовку

В июле 2020 г. несколько десятков курьеров Delivery Club объявили забастовку. Они вышли к офису компании Mail.ru Group (с 2021 г. VK Group) из-за невыплаты зарплаты с мая, а также требовали отменить систему штрафов и пересмотреть трудовые договоры с сотрудниками. В следующий раз курьеры Delivery Club протестовали в Москве в октябре, они были недовольны ужесточением системы штрафов. В апреле 2022 г. несколько десятков курьеров пытались собраться у офиса Delivery Club в столичном районе Хорошево-Мневники, протест пресекла полиция.