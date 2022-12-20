«Коммерсантъ» узнал о планах курьеров «Яндекс.Еды» объявить забастовку
Анонсированная забастовка должна пройти в Москве и Санкт-Петербурге. В эти дни профсоюз призывает сотрудников «Яндекс.Еды» отказаться от выполнения заказов. По оценке «Курьера», к забастовке могут присоединиться около 600 доставщиков еды в Москве.
Причиной забастовки в профсоюзе назвали «монополизацию отрасли». В организации утверждают, что после перехода сервиса Delivery Club в собственность «Яндекса» курьеры стали получать «заметно меньше». В то же время в «Курьере» подтвердили, что компания периодически выплачивает сотрудникам «Яндекс.Еды» дополнительные средства, однако отметили, что «устали от нескончаемых подачек в виде бонусов».
Среди требований профсоюза — вернуть оплату в 110 руб. за заказ, изменить «жесткую систему штрафов», заключать с сотрудниками трудовые договоры, а также уменьшить зону доставки для пеших курьеров до 2 км.
При этом в пресс-службе «Яндекс.Еды» сообщили, что жалоб от курьеров не поступало, сервис работает в штатном режиме. В компании также указали на отсутствие подтверждающих данных, что «высказывающиеся люди, недовольные условиями», работают в «Яндекс.Еде». Кроме того, добавили представители агрегатора, в 2022 г. зарплаты курьеров в среднем выросли на 30%, в час работники в Москве и Санкт-Петербурге получают 350-450 руб.
В июле 2020 г. несколько десятков курьеров Delivery Club объявили забастовку. Они вышли к офису компании Mail.ru Group (с 2021 г. VK Group) из-за невыплаты зарплаты с мая, а также требовали отменить систему штрафов и пересмотреть трудовые договоры с сотрудниками. В следующий раз курьеры Delivery Club протестовали в Москве в октябре, они были недовольны ужесточением системы штрафов. В апреле 2022 г. несколько десятков курьеров пытались собраться у офиса Delivery Club в столичном районе Хорошево-Мневники, протест пресекла полиция.
«Яндекс» стал новым владельцем сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club в начале сентября 2022 г. В обмен на сервис доставки VK перешли медийные активы — агрегатор новостей и «Дзен», а также адрес yandex.ru.