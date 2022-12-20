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«Коммерсантъ» узнал о планах курьеров «Яндекс.Еды» объявить забастовку

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Около 600 курьеров «Яндекс.Еды» планируют объявить пятидневную забастовку с требованием увеличить зарплату. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на профсоюз «Курьер», который с 2020 г. координирует забастовки работников из-за невыплаты зарплат доставщикам еды.

Анонсированная забастовка должна пройти в Москве и Санкт-Петербурге. В эти дни профсоюз призывает сотрудников «Яндекс.Еды» отказаться от выполнения заказов. По оценке «Курьера», к забастовке могут присоединиться около 600 доставщиков еды в Москве.

Причиной забастовки в профсоюзе назвали «монополизацию отрасли». В организации утверждают, что после перехода сервиса Delivery Club в собственность «Яндекса» курьеры стали получать «заметно меньше». В то же время в «Курьере» подтвердили, что компания периодически выплачивает сотрудникам «Яндекс.Еды» дополнительные средства, однако отметили, что «устали от нескончаемых подачек в виде бонусов».

Среди требований профсоюза — вернуть оплату в 110 руб. за заказ, изменить «жесткую систему штрафов», заключать с сотрудниками трудовые договоры, а также уменьшить зону доставки для пеших курьеров до 2 км. 

При этом в пресс-службе «Яндекс.Еды» сообщили, что жалоб от курьеров не поступало, сервис работает в штатном режиме. В компании также указали на отсутствие подтверждающих данных, что «высказывающиеся люди, недовольные условиями», работают в «Яндекс.Еде». Кроме того, добавили представители агрегатора, в 2022 г. зарплаты курьеров в среднем выросли на 30%, в час работники в Москве и Санкт-Петербурге получают 350-450 руб.

В июле 2020 г. несколько десятков курьеров Delivery Club объявили забастовку. Они вышли к офису компании Mail.ru Group (с 2021 г. VK Group) из-за невыплаты зарплаты с мая, а также требовали отменить систему штрафов и пересмотреть трудовые договоры с сотрудниками. В следующий раз курьеры Delivery Club протестовали в Москве в октябре, они были недовольны ужесточением системы штрафов. В апреле 2022 г. несколько десятков курьеров пытались собраться у офиса Delivery Club в столичном районе Хорошево-Мневники, протест пресекла полиция.

«Яндекс» стал новым владельцем сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club в начале сентября 2022 г. В обмен на сервис доставки VK перешли медийные активы — агрегатор новостей и «Дзен», а также адрес yandex.ru. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных