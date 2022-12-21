Путин поручил назначать участников СВО на новые должности первоочередно
Офицеры и сержанты, которые получили опыт в ходе специальной военной операции, должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
«В свою очередь офицеры, сержанты, которые проявили себя в ходе специальной военной операции, должны в приоритетном порядке выдвигаться на новые командные должности», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Путин также подчеркнул, что офицеры и сержанты, получившие опыт участия в специальной военной операции, должны иметь первоочередное право на поступление в военные вузы страны, в том числе в Академию Генерального штаба.
По словам президента, опыт спецоперации необходимо использовать для совершенствования боевого учета, в том числе использования при подготовке и проведения учений и тренировок всех уровней.
14 декабря Совет Федерации утвердил закон, согласно которому мобилизованные россияне имеют преимущественное право на то, чтобы получить ранее занимаемую должность или другую вакантную должность, которая будет соответствовать их квалификации.
Согласно законопроекту, его действие распространяется на случаи, когда трудовой договор был расторгнут в течение трех месяцев по окончании срока службы в армии. Уточняется, что при отсутствии указанных должностей мобилизованному полагается первоочередное право занять «вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу».