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Путин поручил назначать участников СВО на новые должности первоочередно

Ведомости

Офицеры и сержанты, которые получили опыт в ходе специальной военной операции, должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

«В свою очередь офицеры, сержанты, которые проявили себя в ходе специальной военной операции, должны в приоритетном порядке выдвигаться на новые командные должности», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Путин также подчеркнул, что офицеры и сержанты, получившие опыт участия в специальной военной операции, должны иметь первоочередное право на поступление в военные вузы страны, в том числе в Академию Генерального штаба. 

По словам президента, опыт спецоперации необходимо использовать для совершенствования боевого учета, в том числе использования при подготовке и проведения учений и тренировок всех уровней.

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14 декабря Совет Федерации утвердил закон, согласно которому мобилизованные россияне имеют преимущественное право на то, чтобы получить ранее занимаемую должность или другую вакантную должность, которая будет соответствовать их квалификации. 

Согласно законопроекту, его действие распространяется на случаи, когда трудовой договор был расторгнут в течение трех месяцев по окончании срока службы в армии. Уточняется, что при отсутствии указанных должностей мобилизованному полагается первоочередное право занять «вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных