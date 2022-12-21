В Крыму опровергли сообщения о перекрытии Крымского моста на Новый год

«Начала поступать информация от наших недоброжелателей, что с 27 декабря по какое-то там января будет закрыт Крымский мост [для] движения всех видов транспорта. Действительно, в настоящее время сейчас проводятся мероприятия, связанные с ремонтом левой стороны Крымского моста. Никаких в планах перекрытий долгосрочных мостового сооружения не планируется», — заявил он.