В Крыму опровергли сообщения о перекрытии Крымского моста на Новый год
Планов по перекрытию Крымского моста на новогодние праздники нет, заявил первый заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко, пишет ТАСС.
«Начала поступать информация от наших недоброжелателей, что с 27 декабря по какое-то там января будет закрыт Крымский мост [для] движения всех видов транспорта. Действительно, в настоящее время сейчас проводятся мероприятия, связанные с ремонтом левой стороны Крымского моста. Никаких в планах перекрытий долгосрочных мостового сооружения не планируется», — заявил он.
По его словам, есть вероятность только краткосрочного перекрытия движения транспорта по Крымскому мосту для проведения ремонтных работ. Лукашенко добавил, что желающие въехать или выехать из Крыма могут планировать поездки «беспрепятственно».
Вице-премьер Марат Хуснуллин 7 декабря сообщил, что начались ремонтные работы по реконструкции левой автомобильной части Крымского моста. По его словам, основные работы, которые позволят открыть движение по этой части, ориентировочно завершатся в марте 2023 г.
В ходе своего визита на Крымский мост 5 декабря президент Владимир Путин поручил привести левую сторону Крымского моста в идеальное состояние. По словам Хуснуллина, она находится «в ограниченно работоспособном состоянии» и ее нужно привести «в нормальное соответствие, чтобы она была такая же, как и правая».
8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.
9 октября Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту — «это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации», а его исполнителями являются спецслужбы Украины.