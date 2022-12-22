Хинштейн заявил, что закон о запрете ЛГБТ-пропаганды затронет и видеоигры
Закон о запрете пропаганды ЛГБТ будет распространяться и на видеоигры, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
«На наш взгляд, видеоигры запрет ЛГБТ-пропаганды охватывает», — отметил Хинштейн (цитата по ТАСС). По его словам, если пропаганда такого такого типа содержится в играх, то они должны быть удалены из онлайн-магазинов или недоступны российским пользователям.
«Запрещается продажа любой продукции, содержащий информацию, за распространение которой установлена административная или уголовная ответственность, поэтому все, что продается, также под это подпадает», — добавил он.
24 ноября Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста.
За нарушение введенного запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений физлицам будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб., должностным лицам – от 100 000 до 800 000 руб., а юрлицам – штраф до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток. За нарушение запрета пропаганды педофилии штрафы жестче: 200 000–800 000 руб. для физлиц, до 2 млн руб. для должностных лиц и до 10 млн руб. – для юрлиц. Иностранцев и лиц без гражданства за подобные нарушения будут выдворять за пределы России.