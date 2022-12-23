Мурашко поручил усилить работу всей системы здравоохранения в праздники
Министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании оперативного штаба поручил усилить работу всей системы здравоохранения в новогодние праздники, говорится в сообщении на сайте Минздрава.
«В период длинных новогодних каникул работа всей системы здравоохранения должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получить качественную медицинскую помощь», – заявил он.
В частности, российским регионам поручено усилить контроль за работой служб скорой и неотложной медицинской помощи и организовать медицинское обеспечение при передвижении организованных групп детей, участвующих в праздничных мероприятиях.
Помимо этого необходимо обеспечить доступность первичной медицинской помощи и диспансеризации, а также экстренной и плановой медицинской помощи в больницах страны. Региональным властям также рекомендовано проконтролировать обеспеченность медучреждений и аптек лекарствами от COVID-19, гриппа и ОРВИ.
В конце ноября Мурашко сообщил об активном распространении свиного гриппа в стране. В начале декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на новогодние праздники, если россияне будут игнорировать меры профилактики, среди которых — вакцинация против гриппа, ковид-инфекции или пневмококковой инфекции.
14 декабря о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, показатель растет «чуть ли не на 30-35% в неделю». Он уточнил, что сделал прививку от гриппа. Известно, что на данный момент свиной грипп был выявлен в 86 регионах России. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла почти на 16%.