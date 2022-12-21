В Москву постепенно возвращается масочный режим

В Москву постепенно возвращается масочный режимРанее его рекомендовали ввести в аптеках
Жителям Москвы рекомендовано носить маски в общественных местах из-за подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ, сообщило управление Роспотребнадзора по Москве. До этого, 15 декабря, руководитель столичного управления ведомства Елена Андреева заявила в интервью телеканалу «Москва 24», что «масочный режим в Москве не вводится», но Роспотребнадзор рекомендует «сотрудникам медицинских организаций, социальных служб, торговых предприятий, там, где есть скопление людей, и самим москвичам поберечься и использовать средства индивидуальной защиты».
Ранее рекомендации Роспотребнадзора о противоэпидемических мерах получили представители московских аптечных сетей, выяснили «Ведомости». В частности, по ним провизор на рабочем месте должен быть в маске, рассказал «Ведомостям» собеседник в одной из аптечных сетей.
О том, что такое предписание было получено, подтвердил «Ведомостям» и гендиректор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. Аптеки также должны установить санитайзеры. «Считаем эту меру своевременной. В аптеках сети введены те же меры безопасности, что и в период пандемии COVID-19», — рассказал гендиректор «Риглы». Представитель сети «36,6» сообщил, что в работе компания руководствуется всеми рекомендациями Роспотребнадзора. «Провизоры пользуются масками на постоянной основе, заботясь о своем здоровье и здоровье потребителей», — сообщили там.
Рекомендации по дополнительным противоэпидемическим мерам для сотрудников аптечных сетей в условиях роста сезонных заболеваний были направлены руководителям в конце ноября-первых числах декабря, подтвердил «Ведомостям» представитель управления Роспотребнадзора по Москве. «Подобные меры вполне объяснимы. Аптечные сети — это места массового скопления людей. Часть посетителей приходят в аптеки с симптомами респираторных заболеваний. Рекомендованные меры направлены исключительно на сохранение здоровья граждан», — сообщили там.
Требования по ношению масок вводились на уровне регионов и снимались по мере снижения угрозы, напоминает эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров. В Москве требования по ношению масок при посещении торговых точек были сняты в марте 2022 г., на федеральном уровне обязательные требования масочного режима были сняты в июне этого года, говорит он. Фактически обязательный масочный режим остался только в медицинских организациях, оказывающих помощь больным COVID-19. Но на предприятиях торговли все еще действуют рекомендации по маскам при работе с посетителями, но они говорят о «целесообразности, а не об “обязательности” их использования», пояснил эксперт.
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов уточняет, что Роспотребнадзор и до этого в течение двух лет пандемии COVID-19 периодически направлял рекомендательные письма по противоэпидемическим мерам, которые «конечно, необходимо было исполнять». «Вполне возможно, что в письмах прописаны сроки, на которые меры нужно усилить, вероятно, после их окончания следует новое информационное письмо», — рассуждает Беспалов.
С 1 июня в России перестали действовать все антиковидные ограничения, в том числе масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время. Их приостановку тогда Роспотребнадзор объяснял устойчивым снижением заболеваемости коронавирусом, а выявляемые в тот период 93% случаев заражения протекали в легкой форме.
Позднее в июне, Telegram-канал Baza со ссылкой на протокол заседания Минздрава, сообщил, что российским медучреждениям в регионах было предписано обеспечить соблюдение со стороны медперсонала и пациентов масочного режима, социальной дистанции, измерения температуры на входе, использование респираторов медиками и других противоэпидемических мер. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов подтвердил факт такого решения оперативного штаба Минздрава, но подчеркнул, что масочный режим в медицинских организациях не отменялся. «Решение призвано дополнительно указать коллегам в регионах на необходимость соблюдения знакомых всем противоэпидемических мер для защиты медработников и пациентов», — объяснял он.
Несмотря на спад в регионах коронавирусной инфекции, фармацевты не снимали маски, в помещениях регулярно проводится дезинфекция, сообщили «Ведомостям» в «Ассоциации независимых аптек».
Суммарная заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 15,8% на прошлой неделе, самым распространенным остается вирус гриппа A(H1N1) (свиной грипп), он циркулирует в 86 регионах России, сообщал ранее Роспотребнадзор. Одновременно с этим столичный депздрав заявил, что пик заболеваемости пройден, сообщив, что прирост случаев ОРВИ и гриппа среди взрослого населения составил 0%, а темп роста госпитализаций снизился на 15%