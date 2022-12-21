В Москву постепенно возвращается масочный режим

Требования по ношению масок вводились на уровне регионов и снимались по мере снижения угрозы, напоминает эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров. В Москве требования по ношению масок при посещении торговых точек были сняты в марте 2022 г., на федеральном уровне обязательные требования масочного режима были сняты в июне этого года, говорит он. Фактически обязательный масочный режим остался только в медицинских организациях, оказывающих помощь больным COVID-19. Но на предприятиях торговли все еще действуют рекомендации по маскам при работе с посетителями, но они говорят о «целесообразности, а не об “обязательности” их использования», пояснил эксперт.