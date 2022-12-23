Правительство выделит фонду «Круг добра» грант в 70 млрд рублей
Правительство России выделит фонду помощи тяжелобольным детям «Круг добра» почти 70 млрд руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Правительство выделит фонду грант размером почти 70 млрд руб. За счет этих средств продолжится обеспечение детей медицинской помощью при необходимости и за пределами Российской Федерации, а также нужными им лекарствами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации», – рассказал он.
Мишустин также добавил, что за почти два года работы фонда помощь была оказана более 5000 детей.
Фонд «Круг добра» был создан по указу президента в 2021 г. Он может закупать препараты, не зарегистрированные в России, а недавно зарегистрированные – приобретать в упрощенном порядке, не дожидаясь их ввода в гражданский оборот. Фонд должен финансироваться за счет отчислений в бюджет от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 млн руб. в год: в 2021 г. на его деятельность было направлено 75 млрд руб., на 2022 г. на эти цели было заложено 80 млрд руб.
Ранее в этом месяце президент РФ Владимир Путин обновил состав попечительского совета фонда, исключив из него соучредителя фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматову, попечителя фонда «Дети-бабочки» Ксению Раппопорт, основательницу фонда «Старость в радость» Елизавету Олескину, а также депутата Ларису Фечину.
Вместо них в состав попечительского совета включены уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, летчик-космонавт, Герой РФ Олег Новицкий и депутат Владислав Третьяк. К этим изменениям стоит относиться как «к естественной ротации, характерной для подобных органов в любых организациях», заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко.