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Глава Запорожской области анонсировал строительство трассы Симферополь – Ростов

Ведомости

Строительство четырехполосной трассы Симферополь — Ростов-на-Дону через Запорожскую область стартует в январе 2023 г., сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В январе 2023 г. начнется строительство трассы Симферополь – Ростов, которая будет проходить по территории Запорожской области», — написал Балицкий.

Пропускная способность трассы составит 30 000 автомобилей в сутки. Это, как написал Балицкий, может снять нагрузку с Крымского моста. По данным врио главы Запорожской области, сейчас готовится проектная документация. Строительство трассы Симферополь – Ростов станет «большим этапом» восстановления дорожной инфраструктуры Запорожской области, подчеркнул Балицкий.

Дорога Мелитополь – Бердянск, протяженность которой составляет 107 км, полностью построена, написал Балицкий. Он также сообщил о том, что наполовину выполнены работы по строительству трассы, соединяющей Мелитополь с Симферополем.

Накануне, 22 декабря, Балицкий заявил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативы по строительству дороги Симферополь — Ростов-на-Дону и мелиорации в Запорожской области.

30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

1 декабря президент на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых заявил, что жители новых регионов — это «наши люди», поэтому необходимо сделать все для их поддержки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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