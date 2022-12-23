Глава Запорожской области анонсировал строительство трассы Симферополь – Ростов
Строительство четырехполосной трассы Симферополь — Ростов-на-Дону через Запорожскую область стартует в январе 2023 г., сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«В январе 2023 г. начнется строительство трассы Симферополь – Ростов, которая будет проходить по территории Запорожской области», — написал Балицкий.
Пропускная способность трассы составит 30 000 автомобилей в сутки. Это, как написал Балицкий, может снять нагрузку с Крымского моста. По данным врио главы Запорожской области, сейчас готовится проектная документация. Строительство трассы Симферополь – Ростов станет «большим этапом» восстановления дорожной инфраструктуры Запорожской области, подчеркнул Балицкий.
Дорога Мелитополь – Бердянск, протяженность которой составляет 107 км, полностью построена, написал Балицкий. Он также сообщил о том, что наполовину выполнены работы по строительству трассы, соединяющей Мелитополь с Симферополем.
Накануне, 22 декабря, Балицкий заявил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативы по строительству дороги Симферополь — Ростов-на-Дону и мелиорации в Запорожской области.
30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
1 декабря президент на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых заявил, что жители новых регионов — это «наши люди», поэтому необходимо сделать все для их поддержки.