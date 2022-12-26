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Замглавы управления цифровизации Росавиации арестован по делу о взятке

Ведомости

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина. Следствие вменяет ему ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Он будет находиться в СИЗО 1 месяц 30 суток — до 24 февраля 2023 г.

Если вина Матюшкина будет доказана в суде, ему по данной статье грозит до 15 лет лишения свободы.

В пресс-службе Росавиации «Ведомостям» подтвердили задержание своего сотрудника. «Недавно принятый на работу сотрудник управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации задержан для проведения следственных мероприятий в связи с получением «отката» от поставщика компьютерного оборудования», — говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что руководство и сотрудники Росавиации оказывают необходимое содействие при проведении следственных действий. В рамках следственных мероприятий осуществлена выемка документов.

«Данное задержание никоем образом не связано с предоставлением субсидий и мер государственной поддержки аэропортам и авиакомпаниям. Также сообщение о проведении обысков у руководителя Росавиации не соответствует действительности», — подчеркнули в агентстве.

Также в рамках уголовного дела Дорогомиловским судом помещен под домашний арест на аналогичный период директор компании «5.25 Программы» Иван Ларионов. Это астраханская компания, специализирующаяся на вычислительной технике и информационных технологиях.

В октябре заместитель генпрокурора России Николай Винниченко вынес представление министру транспорта Виталию Савельеву из-за действий его подчиненного – главы Росавиации Александра Нерадько.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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