Замглавы управления цифровизации Росавиации арестован по делу о взятке
Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина. Следствие вменяет ему ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Он будет находиться в СИЗО 1 месяц 30 суток — до 24 февраля 2023 г.
Если вина Матюшкина будет доказана в суде, ему по данной статье грозит до 15 лет лишения свободы.
В пресс-службе Росавиации «Ведомостям» подтвердили задержание своего сотрудника. «Недавно принятый на работу сотрудник управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации задержан для проведения следственных мероприятий в связи с получением «отката» от поставщика компьютерного оборудования», — говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что руководство и сотрудники Росавиации оказывают необходимое содействие при проведении следственных действий. В рамках следственных мероприятий осуществлена выемка документов.
«Данное задержание никоем образом не связано с предоставлением субсидий и мер государственной поддержки аэропортам и авиакомпаниям. Также сообщение о проведении обысков у руководителя Росавиации не соответствует действительности», — подчеркнули в агентстве.
Также в рамках уголовного дела Дорогомиловским судом помещен под домашний арест на аналогичный период директор компании «5.25 Программы» Иван Ларионов. Это астраханская компания, специализирующаяся на вычислительной технике и информационных технологиях.
В октябре заместитель генпрокурора России Николай Винниченко вынес представление министру транспорта Виталию Савельеву из-за действий его подчиненного – главы Росавиации Александра Нерадько.