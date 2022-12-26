Замглавы управления цифровизации Росавиации арестован по делу о взятке

В пресс-службе Росавиации «Ведомостям» подтвердили задержание своего сотрудника. «Недавно принятый на работу сотрудник управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации задержан для проведения следственных мероприятий в связи с получением «отката» от поставщика компьютерного оборудования», — говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что руководство и сотрудники Росавиации оказывают необходимое содействие при проведении следственных действий. В рамках следственных мероприятий осуществлена выемка документов.