Генпрокуратура вынесла представление министру транспорта за действия главы Росавиации

Это кадровое решение было принято после того, как 26 марта была совершена мощная хакерская атака на IT-инфраструктуру Росавиации. В результате, сообщает Telegram-канал, было уничтожено около 65 Тб данных: стерт весь документооборот, файлы на серверах и т. д. Сам Нерадько в интервью «Московскому комсомольцу» отрицал масштабный ущерб от DDoS-атаки. Руководитель Росавиации заявил, что все «спокойно» и «работает в плановом режиме». «Документооборот в порядке. Авиация свои задачи выполняет. Рейсы летают. Главное, что это никак не отражается на работе авиационной отрасли», – отмечал он.