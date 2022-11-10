Генпрокуратура вынесла представление министру транспорта за действия главы Росавиации

Генпрокуратура вынесла представление министру транспорта за действия главы РосавиацииОтветственный за кибербезопасность агентства сотрудник оказался не соответствующим должности
В октябре заместитель генпрокурора России Николай Винниченко вынес представление министру транспорта Виталию Савельеву из-за действий его подчиненного – главы Росавиации Александра Нерадько. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина» и подтвердил источник «Ведомостей», близкий к Генпрокуратуре. «Ведомости» направили запрос в Росавиацию и Минтранс.
В июле Нерадько назначил на должность начальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации свою бывшую помощницу – 27-летнюю Татьяну Кочерову. В представлении Генпрокуратуры министру сказано, что Нерадько не имел право трудоустраивать Кочерову – она не соответствует требованиям к данной должности, сообщил Telegram-канал и подтвердил источник «Ведомостей». У Кочеровой гуманитарное образование, а по специальности она – корректор-делопроизводитель, утверждается в Telegram-канале.
Это кадровое решение было принято после того, как 26 марта была совершена мощная хакерская атака на IT-инфраструктуру Росавиации. В результате, сообщает Telegram-канал, было уничтожено около 65 Тб данных: стерт весь документооборот, файлы на серверах и т. д. Сам Нерадько в интервью «Московскому комсомольцу» отрицал масштабный ущерб от DDoS-атаки. Руководитель Росавиации заявил, что все «спокойно» и «работает в плановом режиме». «Документооборот в порядке. Авиация свои задачи выполняет. Рейсы летают. Главное, что это никак не отражается на работе авиационной отрасли», – отмечал он.
По статье 24 закона о прокуратуре в течение месяца со дня внесения представления надзорного ведомства должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.