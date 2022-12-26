Китай намерен отменить карантин по COVID-19 для туристов с 8 января
Китай планирует отменить карантин по COVID-19 для туристов и открыть границы с 8 января 2023 г., сообщает Reuters со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР.
В заявлении комиссии говорится о понижении классификации COVID-19 с высшей категории А до менее строгой категории В в рейтинге инфекционных заболеваний, поскольку болезнь стала менее опасной и постепенно превратится в обычную респираторную инфекцию.
Несмотря на ослабление ковидных ограничений для приезжих в Китай, туристы по-прежнему должны будут проходить ПЦР-тестирование за 48 часов до вылета. Ожидается, что будут улучшены условия для приезда иностранных граждан в Китай, например, для работы или бизнеса, а также облегчено получение необходимых виз, отмечает издание.
С января 2020 г. COVID-19 классифицирован как инфекционное заболевание категории A, к которой также относятся такие болезни, как бубонная чума и холера. Это давало право властям вводить такие жесткие ограничения, как карантин инфицированных и контактировавших с ними, локдауны в регионах.
Несмотря на понижение классификации COVID-19 до категории В, Национальная комиссия здравоохранения Китая будет продолжать контролировать уровень заболевания в некоторых учреждениях. В частности, контроль будет усилен в организациях, которые предоставляют услуги по уходу за пожилыми людьми. Помимо этого Китай продолжит повышать охват вакцинацией пожилых людей и продвигать введение второй дозы вакцины среди людей с высоким риском тяжелых заболеваний.
Ранее сообщалось, что Национальная комиссия здравоохранения Китая приняла решение перестать публиковать ежедневные данные о COVID-19 с 25 декабря на фоне резкого роста числа случаев заражения в стране после начала отмены политики «нулевой терпимости». В ведомстве не указали причин такого решения, но уточнили, что соответствующие данные продолжит вести Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР.