Газета
Общество

Китай намерен отменить карантин по COVID-19 для туристов с 8 января

Ведомости

Китай планирует отменить карантин по COVID-19 для туристов и открыть границы с 8 января 2023 г., сообщает Reuters со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР.

В заявлении комиссии говорится о понижении классификации COVID-19 с высшей категории А до менее строгой категории В в рейтинге инфекционных заболеваний, поскольку болезнь стала менее опасной и постепенно превратится в обычную респираторную инфекцию.

Несмотря на ослабление ковидных ограничений для приезжих в Китай, туристы по-прежнему должны будут проходить ПЦР-тестирование за 48 часов до вылета. Ожидается, что будут улучшены условия для приезда иностранных граждан в Китай, например, для работы или бизнеса, а также облегчено получение необходимых виз, отмечает издание.

С января 2020 г. COVID-19 классифицирован как инфекционное заболевание категории A, к которой также относятся такие болезни, как бубонная чума и холера. Это давало право властям вводить такие жесткие ограничения, как карантин инфицированных и контактировавших с ними, локдауны в регионах.

Несмотря на понижение классификации COVID-19 до категории В, Национальная комиссия здравоохранения Китая будет продолжать контролировать уровень заболевания в некоторых учреждениях. В частности, контроль будет усилен в организациях, которые предоставляют услуги по уходу за пожилыми людьми. Помимо этого Китай продолжит повышать охват вакцинацией пожилых людей и продвигать введение второй дозы вакцины среди людей с высоким риском тяжелых заболеваний.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия здравоохранения Китая приняла решение перестать публиковать ежедневные данные о COVID-19 с 25 декабря на фоне резкого роста числа случаев заражения в стране после начала отмены политики «нулевой терпимости». В ведомстве не указали причин такого решения, но уточнили, что соответствующие данные продолжит вести Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Ранее по теме: Сети грозят сокращением ассортимента социально значимых товаров

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных