Китай намерен отменить карантин по COVID-19 для туристов с 8 января

С января 2020 г. COVID-19 классифицирован как инфекционное заболевание категории A, к которой также относятся такие болезни, как бубонная чума и холера. Это давало право властям вводить такие жесткие ограничения, как карантин инфицированных и контактировавших с ними, локдауны в регионах.