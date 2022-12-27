В Хабаровском крае два человека умерли из-за гриппа
Два человека умерли из-за гриппа в Хабаровском крае, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Бойченко в эфире местного телеканала «Губерния».
«По гриппу — за неделю последнюю выявлен 121 случай, в основном это свиной грипп (H1N1), подтип А. К сожалению, есть уже два случая подтвержденных смерти от гриппа в крае», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Бойченко отметил, что показатели заболеваемости ОРВИ также значительно выросли за последние три недели — с 30% до 200%. По его словам, ситуация складывается «непростая».
В конце ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил об активном распространении свиного гриппа в стране. В начале декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на новогодние праздники, если россияне будут игнорировать меры профилактики, среди которых — вакцинация против гриппа, ковид-инфекции или пневмококковой инфекции.
20 декабря в Роспотребнадзоре отметили, что свиной грипп был выявлен в 86 регионах России. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла почти на 16%.