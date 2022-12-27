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В Хабаровском крае два человека умерли из-за гриппа

Ведомости

Два человека умерли из-за гриппа в Хабаровском крае, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Бойченко в эфире местного телеканала «Губерния».

«По гриппу — за неделю последнюю выявлен 121 случай, в основном это свиной грипп (H1N1), подтип А. К сожалению, есть уже два случая подтвержденных смерти от гриппа в крае», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Бойченко отметил, что показатели заболеваемости ОРВИ также значительно выросли за последние три недели — с 30% до 200%. По его словам, ситуация складывается «непростая».

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В конце ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил об активном распространении свиного гриппа в стране. В начале декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на новогодние праздники, если россияне будут игнорировать меры профилактики, среди которых — вакцинация против гриппа, ковид-инфекции или пневмококковой инфекции.

20 декабря в Роспотребнадзоре отметили, что свиной грипп был выявлен в 86 регионах России. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла почти на 16%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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