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Роспотребнадзор сообщил о выявлении свиного гриппа почти во всех регионах

Ведомости

Свиной грипп (штамм A/H1N1-2009) был выявлен в 86 регионах России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает«Интерфакс». На прошлой неделе вирус был обнаружен в 82 регионах.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла почти на 16%. Доля вирусов гриппа растет и по последним данным составляет почти 70%. При этом наиболее распространенным является штамм так называемого «свиного гриппа» (A/H1N1), который впервые был выявлен в России в 2009 г. 

«Самым распространенным из них является вирус А(H1N1)2009, который циркулирует уже в 86 регионах», — сказано в сообщении.

Несмотря на рост заболеваемости, Роспотребнадзор не планирует вводить QR-коды. Об этом в ведомстве сообщили накануне, 19 декабря. «Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне», — сказано в сообщении. По данным Роспотребнадзора, в России привито более 76 млн человек, что составляет 52,2% от общей численности населения страны.

В конце ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил об активном распространении свиного гриппа в стране. В начале декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на новогодние праздники, если россияне будут игнорировать меры профилактики, среди которых — вакцинация против гриппа, ковид-инфекции или пневмококковой инфекции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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