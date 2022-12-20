Роспотребнадзор сообщил о выявлении свиного гриппа почти во всех регионах

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла почти на 16%. Доля вирусов гриппа растет и по последним данным составляет почти 70%. При этом наиболее распространенным является штамм так называемого «свиного гриппа» (A/H1N1), который впервые был выявлен в России в 2009 г.