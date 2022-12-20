Роспотребнадзор сообщил о выявлении свиного гриппа почти во всех регионах
Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла почти на 16%. Доля вирусов гриппа растет и по последним данным составляет почти 70%. При этом наиболее распространенным является штамм так называемого «свиного гриппа» (A/H1N1), который впервые был выявлен в России в 2009 г.
«Самым распространенным из них является вирус А(H1N1)2009, который циркулирует уже в 86 регионах», — сказано в сообщении.
Несмотря на рост заболеваемости, Роспотребнадзор не планирует вводить QR-коды. Об этом в ведомстве сообщили накануне, 19 декабря. «Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне», — сказано в сообщении. По данным Роспотребнадзора, в России привито более 76 млн человек, что составляет 52,2% от общей численности населения страны.
В конце ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил об активном распространении свиного гриппа в стране. В начале декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на новогодние праздники, если россияне будут игнорировать меры профилактики, среди которых — вакцинация против гриппа, ковид-инфекции или пневмококковой инфекции.