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Общество

РБК узнал о резко возросшем спросе на антибиотик для лечения пневмонии

Ведомости

В российских аптеках резко вырос спрос на редкий антибиотик на основе тиамфеникола «Флуимуцин-Антибиотик ИТ», который используется при лечении инфекций дыхательных путей, бронхитов и пневмоний, выяснил РБК.

Так, изданию не удалось заказать препарат на сайтах «36,6», «Планеты здоровья», «Аптеки 5+», «Сбер Еаптеки» и «Аптеки.ру», в аптеках агрегатора «Мегаптека.ру» он был доступен для заказа в 18 точках. В «Ригле» в наличии была лишь одна упаковка, а в «A.v.e» – ни одной. В сети «Неофарм» сообщили о наличии 71 упаковки в четырех разных аптеках сети.

Как рассказал основатель агрегатора «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков, в ноябре продажи «Флуимуцин-Антибиотика ИТ» выросли в три раза по сравнению с октябрем, а за неполный декабрь – в пять раз. При этом препарат нельзя назвать популярным, указывает РБК: спрос на него обычно в десять раз меньше, чем, например, на «Амоксиклав».

Один из источников РБК отметил, что препарата уже долгое время нет у дистрибуторов, однако другие отмечают, что говорить о дефиците нельзя: скорее всего, речь идет об ажиотажном спросе на фоне роста заболеваемости ОРВИ в России, а также увеличенными сроками поставок дистрибуторов. За неполный 2022 г. за счет бюджетных средств было закуплено 39 000 упаковок «Флуимуцила-Антибиотика ИТ» на 39,3 млн руб., в прошлом — 57 000 упаковок на 43,1 млн руб., подсчитали для РБК аналитики Headway Company.

В Роспотребнадзоре текущую ситуацию с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и ковидом в России оценивают как напряженную. По данным ведомства, с января по октябрь 2022 г. россияне болели в 11 раз чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным ведомства от 13 декабря, по сравнению с предыдущей неделей в России вырос показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом на 35,4%. Свиной грипп был обнаружен в 84 регионах России. 14 декабря о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, показатель растет «чуть ли не на 30-35% в неделю». Он уточнил, что сделал прививку от гриппа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных