РБК узнал о резко возросшем спросе на антибиотик для лечения пневмонии

В Роспотребнадзоре текущую ситуацию с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и ковидом в России оценивают как напряженную. По данным ведомства, с января по октябрь 2022 г. россияне болели в 11 раз чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным ведомства от 13 декабря, по сравнению с предыдущей неделей в России вырос показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом на 35,4%. Свиной грипп был обнаружен в 84 регионах России. 14 декабря о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, показатель растет «чуть ли не на 30-35% в неделю». Он уточнил, что сделал прививку от гриппа.