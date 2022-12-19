РБК узнал о резко возросшем спросе на антибиотик для лечения пневмонии
Так, изданию не удалось заказать препарат на сайтах «36,6», «Планеты здоровья», «Аптеки 5+», «Сбер Еаптеки» и «Аптеки.ру», в аптеках агрегатора «Мегаптека.ру» он был доступен для заказа в 18 точках. В «Ригле» в наличии была лишь одна упаковка, а в «A.v.e» – ни одной. В сети «Неофарм» сообщили о наличии 71 упаковки в четырех разных аптеках сети.
Как рассказал основатель агрегатора «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков, в ноябре продажи «Флуимуцин-Антибиотика ИТ» выросли в три раза по сравнению с октябрем, а за неполный декабрь – в пять раз. При этом препарат нельзя назвать популярным, указывает РБК: спрос на него обычно в десять раз меньше, чем, например, на «Амоксиклав».
Один из источников РБК отметил, что препарата уже долгое время нет у дистрибуторов, однако другие отмечают, что говорить о дефиците нельзя: скорее всего, речь идет об ажиотажном спросе на фоне роста заболеваемости ОРВИ в России, а также увеличенными сроками поставок дистрибуторов. За неполный 2022 г. за счет бюджетных средств было закуплено 39 000 упаковок «Флуимуцила-Антибиотика ИТ» на 39,3 млн руб., в прошлом — 57 000 упаковок на 43,1 млн руб., подсчитали для РБК аналитики Headway Company.
В Роспотребнадзоре текущую ситуацию с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и ковидом в России оценивают как напряженную. По данным ведомства, с января по октябрь 2022 г. россияне болели в 11 раз чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным ведомства от 13 декабря, по сравнению с предыдущей неделей в России вырос показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом на 35,4%. Свиной грипп был обнаружен в 84 регионах России. 14 декабря о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, показатель растет «чуть ли не на 30-35% в неделю». Он уточнил, что сделал прививку от гриппа.