В России не планируют вводить QR-коды из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ
В России не планируется введение системы QR-кодов из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, передает пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале.
«В России не планируется введение системы QR-кодов в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ. Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне», — говорится в сообщении.
Глава ведомства Анна Попова ранее сообщила, что также не планируется вводить ограничения на федеральном уровне из-за роста показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ. По словам главы Роспотребнадзора, разные ограничения могут вводиться в регионах по мере необходимости. Это зависит от интенсивности эпидпроцесса, пояснила Попова.
Свиной грипп обнаружен уже в 84 регионах России. Наиболее часто болеют жители Тюменской, Астраханской, Костромской, Вологодской областей, а также Ямало-Ненецкого, Чукотского, Ханты-Мансийского АО, Якутии, Коми и Бурятии.