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В России не планируют вводить QR-коды из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ

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В России не планируется введение системы QR-кодов из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, передает пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале.

«В России не планируется введение системы QR-кодов в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ. Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне», — говорится в сообщении.

Глава ведомства Анна Попова ранее сообщила, что также не планируется вводить ограничения на федеральном уровне из-за роста показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ. По словам главы Роспотребнадзора, разные ограничения могут вводиться в регионах по мере необходимости. Это зависит от интенсивности эпидпроцесса, пояснила Попова.

Свиной грипп обнаружен уже в 84 регионах России. Наиболее часто болеют жители Тюменской, Астраханской, Костромской, Вологодской областей, а также Ямало-Ненецкого, Чукотского, Ханты-Мансийского АО, Якутии, Коми и Бурятии.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных