В России не планируют вводить QR-коды из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ

Глава ведомства Анна Попова ранее сообщила, что также не планируется вводить ограничения на федеральном уровне из-за роста показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ. По словам главы Роспотребнадзора, разные ограничения могут вводиться в регионах по мере необходимости. Это зависит от интенсивности эпидпроцесса, пояснила Попова.