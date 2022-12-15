В Роспотребнадзоре исключили возможность введения ограничений из-за гриппа и ОРВИ

В тот же день в Роспотребнадзоре сообщили о завершении массовой вакцинации от гриппа. Попова уточнила, что вакцинация охватила 52,2% россиян. По данным ведомства от 13 декабря, по сравнению с прошлой неделей в России вырос показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом на 35,4%. Свиной грипп обнаружен уже в 84 регионах России. Наиболее часто болеют жители Тюменской, Астраханской, Костромской, Вологодской областей, а также Ямало-Ненецкого, Чукотского, Ханты-Мансийского АО, Якутии, Коми и Бурятии.