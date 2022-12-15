В Роспотребнадзоре исключили возможность введения ограничений из-за гриппа и ОРВИ
Роспотребнадзор не планирует вводить ограничения на федеральном уровне из-за роста показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.
«На федеральном уровне — нет, в этом случае они никогда не вводились и не вводятся, вводить их нет никакой необходимости», — ответила Попова на вопрос журналистов (цитата по ТАСС).
По словам главы Роспотребнадзора, разные ограничения могут вводиться в регионах РФ по мере необходимости. Это зависит от интенсивности эпидпроцесса, пояснила Попова.
Она также отметила, что власти Санкт-Петербурга вовремя ввели ограничения, которые касаются ношения масок в медицинских и социальных учреждениях. Попова пояснила, что эпидситуация в стране пока находятся «в динамике роста». По ее словам, число заболевших будет увеличиваться. В связи с этим глава Роспотребнадзора посоветовала россиянам беречь себя и носить маски.
Накануне, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в стране. По его словам, показатель растет «чуть ли не на 30-35% в неделю». Он уточнил, что сделал прививку от гриппа.
В тот же день в Роспотребнадзоре сообщили о завершении массовой вакцинации от гриппа. Попова уточнила, что вакцинация охватила 52,2% россиян. По данным ведомства от 13 декабря, по сравнению с прошлой неделей в России вырос показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом на 35,4%. Свиной грипп обнаружен уже в 84 регионах России. Наиболее часто болеют жители Тюменской, Астраханской, Костромской, Вологодской областей, а также Ямало-Ненецкого, Чукотского, Ханты-Мансийского АО, Якутии, Коми и Бурятии.