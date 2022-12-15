В больницах и поликлиниках начнут бесплатно тестировать на грипп

С предложением начать тестирование на грипп всех пациентов с острыми симптомами ОРВИ выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова вчера, 14 декабря, на совещании у президента РФ Владимира Путина. По ее словам, решение о тестировании на ОРВИ и грипп по системе, использовавшейся для выявления коронавируса, было принято оперштабом под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Глава ведомства подчеркнула, что лаборатории достаточно хорошо оснащены для проведения этой работы, а отечественных тестов достаточно.