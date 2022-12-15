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Общество

В больницах и поликлиниках начнут бесплатно тестировать на грипп

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановлении о проведении в российских больницах и поликлиниках тестирования на вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках программы ОМС, говорится в сообщении на сайте правительства.

Необходимость этой меры обусловлена ростом случаев заболевания гриппом, тестирование позволит оперативнее выявлять у пациентов конкретный тип инфекции и назначать соответствующее лечение. Тест на грипп и ОРВИ можно делать одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус при наличии показаний, подчеркнули в правительстве.

С предложением начать тестирование на грипп всех пациентов с острыми симптомами ОРВИ выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова вчера, 14 декабря, на совещании у президента РФ Владимира Путина. По ее словам, решение о тестировании на ОРВИ и грипп по системе, использовавшейся для выявления коронавируса, было принято оперштабом под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Глава ведомства подчеркнула, что лаборатории достаточно хорошо оснащены для проведения этой работы, а отечественных тестов достаточно.

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Попова назвала напряженной, но регулируемой эпидемическую ситуацию с гриппом и ОРВИ в России, подчеркнув, что среди гриппа превалирует его штамм A/H1N1 – так называемый «свиной грипп», который вновь вернулся в страну спустя шесть лет. Отечественные вакцины эффективны против него

В Роспотребнадзоре 13 декабря сообщили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей, а в 37 регионах заболеваемость превысила среднероссийский показатель. Самые высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Якутии, Астраханской области, Чукотском АО, Коми, Ханты-Мансийском АО, Бурятии, Костромской и Вологодской областях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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