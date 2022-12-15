В больницах и поликлиниках начнут бесплатно тестировать на грипп
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановлении о проведении в российских больницах и поликлиниках тестирования на вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках программы ОМС, говорится в сообщении на сайте правительства.
Необходимость этой меры обусловлена ростом случаев заболевания гриппом, тестирование позволит оперативнее выявлять у пациентов конкретный тип инфекции и назначать соответствующее лечение. Тест на грипп и ОРВИ можно делать одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус при наличии показаний, подчеркнули в правительстве.
С предложением начать тестирование на грипп всех пациентов с острыми симптомами ОРВИ выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова вчера, 14 декабря, на совещании у президента РФ Владимира Путина. По ее словам, решение о тестировании на ОРВИ и грипп по системе, использовавшейся для выявления коронавируса, было принято оперштабом под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Глава ведомства подчеркнула, что лаборатории достаточно хорошо оснащены для проведения этой работы, а отечественных тестов достаточно.
Попова назвала напряженной, но регулируемой эпидемическую ситуацию с гриппом и ОРВИ в России, подчеркнув, что среди гриппа превалирует его штамм A/H1N1 – так называемый «свиной грипп», который вновь вернулся в страну спустя шесть лет. Отечественные вакцины эффективны против него
В Роспотребнадзоре 13 декабря сообщили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей, а в 37 регионах заболеваемость превысила среднероссийский показатель. Самые высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Якутии, Астраханской области, Чукотском АО, Коми, Ханты-Мансийском АО, Бурятии, Костромской и Вологодской областях.