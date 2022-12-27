Турпоток из России за границу вырос более чем на 20% в 2022 году
В 2022 г. туристический поток из России за границу составил 9,5 млн поездок, что более чем на 20% выше показателя за прошлый год, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет ТАСС.
«Количество выехавших по основным туристическим направлениям — страны СНГ мы пока не включаем туда — 9,5 млн человек. В прошлом году это было 7,5 млн человек. Динамика больше 20%», — сообщила Ломидзе.
По ее словам, наибольшей популярностью среди российских туристов в этом году пользовалась Турция (5,3 млн поездок), Абхазия (1,1 млн), Объединенные Арабские Эмираты (850 000 — 900 000) и Таиланд (410 000). Исполнительный директор АТОР напомнила, что прямые перелеты из России сейчас доступны в 32 государства, включая страны СНГ.
Въездной турпоток в Россию в 2022 г., по оценкам туроператоров, составил примерно 180 000 поездок, что на 95% ниже прошлогоднего показателя. В основном Россию посещали туристы из Ирана, Германии и Турции. По словам Ломидзе, для роста въездного турпотока нужно запустить электронные визы, а также решить вопрос оплаты для иностранных туристов.
Согласно данным сервиса, самыми популярными странами для поездок зимой стали Таиланд, Турция, Вьетнам, Индонезия и Армения. В топ-10 вошли Израиль, Шри-Ланка, ОАЭ, Индия и Азербайджан. Среди городов для длительных зимних путешествий самыми популярными среди россиян стали Бангкок, Пхукет, Ереван, Анталия и Стамбул.
Наименьшей популярностью для «зимовок» пользуются Иордания, Камбоджа, Намибия, Хорватия и Пуэрто-Рико.