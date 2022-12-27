Турпоток из России за границу вырос более чем на 20% в 2022 году

Въездной турпоток в Россию в 2022 г., по оценкам туроператоров, составил примерно 180 000 поездок, что на 95% ниже прошлогоднего показателя. В основном Россию посещали туристы из Ирана, Германии и Турции. По словам Ломидзе, для роста въездного турпотока нужно запустить электронные визы, а также решить вопрос оплаты для иностранных туристов.