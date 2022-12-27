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Общество

Турпоток из России за границу вырос более чем на 20% в 2022 году

Ведомости

В 2022 г. туристический поток из России за границу составил 9,5 млн поездок, что более чем на 20% выше показателя за прошлый год, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет ТАСС.

«Количество выехавших по основным туристическим направлениям — страны СНГ мы пока не включаем туда — 9,5 млн человек. В прошлом году это было 7,5 млн человек. Динамика больше 20%», — сообщила Ломидзе.

По ее словам, наибольшей популярностью среди российских туристов в этом году пользовалась Турция (5,3 млн поездок), Абхазия (1,1 млн), Объединенные Арабские Эмираты (850 000 — 900 000) и Таиланд (410 000). Исполнительный директор АТОР напомнила, что прямые перелеты из России сейчас доступны в 32 государства, включая страны СНГ.

Въездной турпоток в Россию в 2022 г., по оценкам туроператоров, составил примерно 180 000 поездок, что на 95% ниже прошлогоднего показателя. В основном Россию посещали туристы из Ирана, Германии и Турции. По словам Ломидзе, для роста въездного турпотока нужно запустить электронные визы, а также решить вопрос оплаты для иностранных туристов.

Ранее пресс-служба сервиса по планированию поездок «Яндекс Путешествия» сообщила, что в 2022 г. количество длительных зимних путешествий среди россиян в теплые страны увеличилось на 87% по сравнению с прошлым годом. Отмечалось, что спрос на поездки в теплые страны вернулся на допандемийный уровень.

Согласно данным сервиса, самыми популярными странами для поездок зимой стали Таиланд, Турция, Вьетнам, Индонезия и Армения. В топ-10 вошли Израиль, Шри-Ланка, ОАЭ, Индия и Азербайджан. Среди городов для длительных зимних путешествий самыми популярными среди россиян стали Бангкок, Пхукет, Ереван, Анталия и Стамбул.

Наименьшей популярностью для «зимовок» пользуются Иордания, Камбоджа, Намибия, Хорватия и Пуэрто-Рико.

Ранее по теме: Ростуризм: турпоток из России в Европу снизится в 15 раз по сравнению с 2019 годом

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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