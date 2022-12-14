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«Яндекс Путешествия»: число зимних поездок достигло допандемийного уровня

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В 2022 г. количество длительных зимних путешествий среди россиян в теплые страны увеличилось на 87% по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе сервиса по планированию поездок «Яндекс Путешествия». Согласно исследованию, спрос на поездки в теплые страны вернулся на допандемийный уровень.

Положительной динамике поспособствовали такие факторы, как смягчение коронавирусных ограничений на поездки в другие страны и удаленная работа многих специалистов.

Согласно изученным данным по поиску авиабилетов и бронированию отелей, самыми популярными странами для поездок зимой стали Таиланд, Турция, Вьетнам, Индонезия и Армения. В топ-10 вошли Израиль, Шри-Ланка, ОАЭ, Индия и Азербайджан. Среди городов для длительных зимних путешествий самыми популярными среди россиян стали Бангкок, Пхукет, Ереван, Анталия и Стамбул.

Наименьшей популярностью для «зимовок» пользуются Иордания, Камбоджа, Намибия, Хорватия и Пуэрто-Рико.

В среднем россияне планируют зимовать в теплых странах около пяти недель и начинают планировать такую поездку за два месяца. В Индонезию и Таиланд они едут обычно на пять недель, в Турцию и Армению — на четыре недели. Во Вьетнаме в среднем пользователи сервиса находятся до семи недель, говорится в исследовании.

Согласно данным сервиса, самые длительные поездки занимают больше трех месяцев, и для таких путешествий россияне чаще выбирают США, Индию, Вьетнам, Аргентину и Израиль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных