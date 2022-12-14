«Яндекс Путешествия»: число зимних поездок достигло допандемийного уровня
В 2022 г. количество длительных зимних путешествий среди россиян в теплые страны увеличилось на 87% по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе сервиса по планированию поездок «Яндекс Путешествия». Согласно исследованию, спрос на поездки в теплые страны вернулся на допандемийный уровень.
Положительной динамике поспособствовали такие факторы, как смягчение коронавирусных ограничений на поездки в другие страны и удаленная работа многих специалистов.
Согласно изученным данным по поиску авиабилетов и бронированию отелей, самыми популярными странами для поездок зимой стали Таиланд, Турция, Вьетнам, Индонезия и Армения. В топ-10 вошли Израиль, Шри-Ланка, ОАЭ, Индия и Азербайджан. Среди городов для длительных зимних путешествий самыми популярными среди россиян стали Бангкок, Пхукет, Ереван, Анталия и Стамбул.
Наименьшей популярностью для «зимовок» пользуются Иордания, Камбоджа, Намибия, Хорватия и Пуэрто-Рико.
В среднем россияне планируют зимовать в теплых странах около пяти недель и начинают планировать такую поездку за два месяца. В Индонезию и Таиланд они едут обычно на пять недель, в Турцию и Армению — на четыре недели. Во Вьетнаме в среднем пользователи сервиса находятся до семи недель, говорится в исследовании.
Согласно данным сервиса, самые длительные поездки занимают больше трех месяцев, и для таких путешествий россияне чаще выбирают США, Индию, Вьетнам, Аргентину и Израиль.