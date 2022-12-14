«Яндекс Путешествия»: число зимних поездок достигло допандемийного уровня

В среднем россияне планируют зимовать в теплых странах около пяти недель и начинают планировать такую поездку за два месяца. В Индонезию и Таиланд они едут обычно на пять недель, в Турцию и Армению — на четыре недели. Во Вьетнаме в среднем пользователи сервиса находятся до семи недель, говорится в исследовании.