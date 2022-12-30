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Умерла британский модельер Вивьен Вествуд

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29 декабря в Лондоне скончалась британский модельер Вивьен Вествуд, ей был 81 год. Об этом сообщается на странице бренда в Instagram (соцсеть заблокирована в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).

«Вивьен продолжала делать то, что любила, до последнего момента: заниматься дизайном, творчеством, писать книгу и менять мир к лучшему. Она вела удивительную жизнь. Ее новаторство и влияние за последние 60 лет были огромными, оно будет ощущаться и в будущем», — сказано в публикации.

Вествуд считают основательницей стиля панк в высокой моде. Она родилась в 1941 г. Сначала она работала учительницей, потом – швеей. В 1960-е гг. она познакомилась с будущим продюсером панк-группы Sex Pistols Малькольмом Маклареном, с которым впоследствии они открыли магазин Let it Rock. Позже они переименовали его в Too Fast to Live, Too Young to Die. Сейчас магазин носит название Worlds End, которое он получил в 1980 г., следует из информации на сайте компании.

Бренд Vivienne Westwood появился в 1978 г., однако на мировой рынок он вышел только в 1998 г. после того, как был заключен контракт с японской Itochu. Сейчас магазины бренда представлены во всем мире: в Китае, Японии, Франции, Италии, Великобритании, США и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных