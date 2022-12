Умерла британский модельер Вивьен Вествуд

Вествуд считают основательницей стиля панк в высокой моде. Она родилась в 1941 г. Сначала она работала учительницей, потом – швеей. В 1960-е гг. она познакомилась с будущим продюсером панк-группы Sex Pistols Малькольмом Маклареном, с которым впоследствии они открыли магазин Let it Rock. Позже они переименовали его в Too Fast to Live, Too Young to Die. Сейчас магазин носит название Worlds End, которое он получил в 1980 г., следует из информации на сайте компании.