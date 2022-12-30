Умерла британский модельер Вивьен Вествуд
29 декабря в Лондоне скончалась британский модельер Вивьен Вествуд, ей был 81 год. Об этом сообщается на странице бренда в Instagram (соцсеть заблокирована в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).
«Вивьен продолжала делать то, что любила, до последнего момента: заниматься дизайном, творчеством, писать книгу и менять мир к лучшему. Она вела удивительную жизнь. Ее новаторство и влияние за последние 60 лет были огромными, оно будет ощущаться и в будущем», — сказано в публикации.
Вествуд считают основательницей стиля панк в высокой моде. Она родилась в 1941 г. Сначала она работала учительницей, потом – швеей. В 1960-е гг. она познакомилась с будущим продюсером панк-группы Sex Pistols Малькольмом Маклареном, с которым впоследствии они открыли магазин Let it Rock. Позже они переименовали его в Too Fast to Live, Too Young to Die. Сейчас магазин носит название Worlds End, которое он получил в 1980 г., следует из информации на сайте компании.
Бренд Vivienne Westwood появился в 1978 г., однако на мировой рынок он вышел только в 1998 г. после того, как был заключен контракт с японской Itochu. Сейчас магазины бренда представлены во всем мире: в Китае, Японии, Франции, Италии, Великобритании, США и др.