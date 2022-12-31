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Общество

В Волгоградской области запретили использовать беспилотники

Ведомости

В Волгоградской области введен запрет на использование квадрокоптеров, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

Как пояснили власти региона, такое решение приняли в целях усиления общественного порядка и обеспечения общественной безопасности по итогам проведения координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоградской области и регионального оперативного штаба. Аппарат губернатора ссылается на постановление, которое глава региона подписал 28 декабря. Там отмечается, что запрет распространяется на все типы беспилотных воздушных судов вне зависимости от их взлетной массы.

В конце декабря использовать беспилотники, квадрокоптеры, аэростаты и малолитражные суда запретили в Калужской области, ранее аналогичный запрет ввели в Пермском крае.

На этой неделе в 15 км от Ильменского сельского поселения на территории Руднянского района Волгоградской области нашли обломки упавшего неизвестного объекта, заявил 30 декабря глава поселения Владимир Плющенко. 16 декабря неопознанные обломки были также обнаружены на территории Еланского муниципального района региона, в результате инцидента также никто не пострадал, ущерба причинено не было.

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Некоторые из них регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины, которая использует в том числе БПЛА. Во всех остальных регионах России действует режим базовой готовности, который подразумевает усиление охраны критически важных объектов, а также контроль за их работой. При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных