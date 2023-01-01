Сальдо заявил о начале проектирования нового города на Арабатской стрелке
В Херсонской области начато проектирование и подготовительные работы к началу строительства города на Арабатской стрелке, сообщили в Telegram-канале администрации региона.
«На территории Генического муниципального округа начаты проектирование и подготовительные работы к началу масштабного строительства. Возводить новый город на Арабатской Стрелке начнут уже в следующем году», – говорится в сообщении администрации. Также было опубликовано видео, на котором врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что из окон домов «будет открываться прекрасный вид в любую сторону: налево — Сиваш, направо — Азовское море». По его словам, некоторые застройщики, учитывая перспективы «данной местности», уже приступили к работам самостоятельно.
«Уже зная, что будет строиться новый город, инвесторы сами заходят. То есть, они начали строительство вне зависимости от того, что существует угроза каких-то взрывов, каких-то диверсионных действий, все равно начата работа», — сказал Сальдо.
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне спецоперации выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Он объяснил это стремлением сохранить жизни военнослужащих и боеспособность войск, держать которые на правом берегу, в ограниченном районе он назвал «бесперспективным». 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.
В середине декабря Сальдо сообщил, что Путин поручил построить в Геническом районе — на Арабатской стрелке — небольшой город. Он уточнял, что правительством России уже собраны исходные данные, началась разработка проекта комплексной застройки и что реализация проекта будет контролироваться администрацией президента и лично первым заместителем руководителя администрации Сергеем Кириенко.
Предполагается, что город будет возведен для 30 000 жителей. Сальдо пообещал, что при его строительстве будет предусмотрена современная инфраструктура – правительственные учреждения, территориальные органы власти, больницы, детские сады, дороги, парки, скверы, а также будут созданы рабочие места.