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В Госдуме предложили сократить новогодние праздники

Ведомости

Новогодние праздники следует сократить, чтобы у людей были не недели отдыха, а три активных выходных дня. Такое заявление сделал депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов в разговоре с агентством «РИА Новости».

«Надо все-таки новогодние праздники урезать и сделать их меньше», — сказал он. 

Иванов пояснил, что в случае длинных выходных люди «не понимают, чем заняться», и страдают от безделья. По его мнению, выходные нужно распределять равномерно, у россиян должно быть три дня активного отдыха.

В то же время майские праздники сокращать не нужно, добавил депутат. Он отметил, что в эти дни люди «занимаются садами, огородами». 

Новогодние праздники в России продлятся с 1 по 8 января. В Минтруде отметили, что 31 декабря выпало на субботу, поэтому число выходных составит девять дней.

Следующие нерабочие дни россиян ожидают в феврале — в День защитника Отечества выходными будут 23-26 февраля. На майские праздники у россиян будет семь дней отдыха — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных