В Госдуме предложили сократить новогодние праздники
Новогодние праздники следует сократить, чтобы у людей были не недели отдыха, а три активных выходных дня. Такое заявление сделал депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов в разговоре с агентством «РИА Новости».
«Надо все-таки новогодние праздники урезать и сделать их меньше», — сказал он.
Иванов пояснил, что в случае длинных выходных люди «не понимают, чем заняться», и страдают от безделья. По его мнению, выходные нужно распределять равномерно, у россиян должно быть три дня активного отдыха.
В то же время майские праздники сокращать не нужно, добавил депутат. Он отметил, что в эти дни люди «занимаются садами, огородами».
Новогодние праздники в России продлятся с 1 по 8 января. В Минтруде отметили, что 31 декабря выпало на субботу, поэтому число выходных составит девять дней.
Следующие нерабочие дни россиян ожидают в феврале — в День защитника Отечества выходными будут 23-26 февраля. На майские праздники у россиян будет семь дней отдыха — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.