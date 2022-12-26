Новогодние каникулы в России продлятся с 31 декабря по 8 января

Вопрос о переносе нерабочего дня на 31 декабря, чтобы россияне успели подготовиться к празднованию Нового года, стал активно обсуждаться в правительстве в 2020 г. Тогда решение о том, чтобы сделать последний день уходящего года выходным, оставалось на усмотрение региональных властей. Позже премьер-министр Михаил Мишустин в октябре 2020 г. распорядился сделать пятницу 31 декабря 2021 г. нерабочим днем из-за того, что 3 января выпал на воскресенье.