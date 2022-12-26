Новогодние каникулы в России продлятся с 31 декабря по 8 января
Новогодние каникулы в 2023 г. продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января, передает пресс-служба Минтруда в своем Telegram-канале.
«В январе 2023 г. новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. А поскольку 31 декабря – это суббота и тоже нерабочий день, то новогодние выходные увеличатся до девяти дней», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также напомнили, что выходные, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся в 2023 г. с 1 января (воскресенье) на 24 февраля (пятницу) и с 8 января (воскресенье) на 8 мая (понедельник).
Фракция ЛПДР ранее разработала законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем вместо 8 января. Согласно пояснительной записке, трудовые задачи работников реализуются не в полной мере, если 31 декабря выпадает на рабочий день. В этом случае многие сотрудники берут отгулы или уходят с рабочего места раньше.
Вопрос о переносе нерабочего дня на 31 декабря, чтобы россияне успели подготовиться к празднованию Нового года, стал активно обсуждаться в правительстве в 2020 г. Тогда решение о том, чтобы сделать последний день уходящего года выходным, оставалось на усмотрение региональных властей. Позже премьер-министр Михаил Мишустин в октябре 2020 г. распорядился сделать пятницу 31 декабря 2021 г. нерабочим днем из-за того, что 3 января выпал на воскресенье.