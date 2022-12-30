Роструд напомнил о праздниках в 2023 году

В Роструде рассказали об оплате труда в праздники. Согласно Трудовому кодексу РФ, специалисты, получающие оклад, в случае выхода на работу в праздничные дни, должны получить оплату труда не менее чем в двойном размере. Для сдельщиков гарантии повышенной оплаты установлены не менее чем по двойным сдельным расценкам, для работников, чей труд оплачивается по тарифам, – в размере не менее двойной тарифной ставки.