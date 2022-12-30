Роструд напомнил о праздниках в 2023 году
Роструд опубликовал памятку о праздничных днях в 2023 г. В ведомстве напомнили, что новогодние праздники продлятся восемь дней — с 1 по 8 января.
После длинных выходных следующие праздники россиян ждут в феврале. В День защитника Отечества нерабочими днями будут 23-26 февраля. В марте только один праздничный день — 8 марта, Международный женский день. На майские праздники у россиян будет семь дней отдыха — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.
В июне в честь Дня России праздничные дни установлены с 10 по 12 июня. Осенью День народного единства россияне будут праздновать с 4 по 6 ноября.
Ранее Минтруд уже рассказывал, что новогодние праздники в России продлятся с 1 по 8 января. В ведомстве отметили, что 31 декабря выпадает на субботу, поэтому число нерабочих дней увеличивается до девяти.
В Роструде рассказали об оплате труда в праздники. Согласно Трудовому кодексу РФ, специалисты, получающие оклад, в случае выхода на работу в праздничные дни, должны получить оплату труда не менее чем в двойном размере. Для сдельщиков гарантии повышенной оплаты установлены не менее чем по двойным сдельным расценкам, для работников, чей труд оплачивается по тарифам, – в размере не менее двойной тарифной ставки.