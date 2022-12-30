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Роструд напомнил о праздниках в 2023 году

Ведомости

Роструд опубликовал памятку о праздничных днях в 2023 г. В ведомстве напомнили, что новогодние праздники продлятся восемь дней — с 1 по 8 января.

После длинных выходных следующие праздники россиян ждут в феврале. В День защитника Отечества нерабочими днями будут 23-26 февраля. В марте только один праздничный день — 8 марта, Международный женский день. На майские праздники у россиян будет семь дней отдыха — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

В июне в честь Дня России праздничные дни установлены с 10 по 12 июня. Осенью День народного единства россияне будут праздновать с 4 по 6 ноября.

Ранее Минтруд уже рассказывал, что новогодние праздники в России продлятся с 1 по 8 января. В ведомстве отметили, что 31 декабря выпадает на субботу, поэтому число нерабочих дней увеличивается до девяти.

В Роструде рассказали об оплате труда в праздники. Согласно Трудовому кодексу РФ, специалисты, получающие оклад, в случае выхода на работу в праздничные дни, должны получить оплату труда не менее чем в двойном размере. Для сдельщиков гарантии повышенной оплаты установлены не менее чем по двойным сдельным расценкам, для работников, чей труд оплачивается по тарифам, – в размере не менее двойной тарифной ставки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных